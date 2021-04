Starptautiskā biomasas birža 'Baltpool' sākusi tirdzniecību Baltijas, Skandināvijas un Polijas ostās

Starptautiskā biomasas birža "Baltpool" sākusi biomasas tirdzniecību Baltijas un Skandināvijas valstu, kā arī Polijas ostās, informēja "Baltpool" pārstāvji.

Viņi norādīja, ka šāds solis radīs lielākas iespējas biomasas ražotājiem paplašināt tirgu un palielināt savu produktu tirdzniecības apjomus starptautiskā mērogā.

"Baltpool" ģenerāldirektors Andrjus Smaļuks skaidroja, ka biomasas tirdzniecība no kuģiem notiek, kā ierasts, "Baltpool" elektroniskajā tirdzniecības platformā, sekojot standartizētajiem tirdzniecības noteikumiem. "Tomēr tagad dalībnieki var reģistrēt tirdzniecības vietas ostās un sākt pirkt un pārdot biomasu no kuģiem. Tas ir nozīmīgi biomasas ražotājiem Baltijas valstīs un Polijā, kā arī Skandināvijas pircējiem un siltumenerģijas ražotājiem, kuri Baltijas valstīs no kuģiem iepērk aptuveni 30-50% biomasas," teica "Baltpool" ģenerāldirektors.

"Baltpool" atzīmēja, ka visus biomasas produktus var tirgot no kuģiem ostās, kā tas ir ierastās biomasas izsolēs, tirdzniecībai notiekot saskaņā ar noteikumiem. Tāpat tas ļauj pircējiem reģistrēt tirdzniecības vietas ostās, kur viņi var izvēlēties biomasas produktus no dažādiem ražotājiem.

Starptautiskā biodegvielas birža "Baltpool" ir elektroniskās tirdzniecības platforma, kurā tiek veiktas standartizētu biomasas produktu izsoles. Lietuvā "Baltpool" organizē arī koksnes un siltumenerģijas izsoles un administrē sabiedrisko pakalpojumu saistības elektroenerģijas jomā. Pašlaik "Baltpool" darbojas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā, Zviedrijā, Somijā un Dānijā. "Baltpool" ir daļa no Lietuvas valstij piederošās "EPSO-G" enerģijas pārvades un apmaiņas grupas.

Pēc Latvijas Atjaunojamās enerģijas asociācijas (LAEF) informācijas, biomasa ir nozīmīgs enerģijas avots energoefektīvā kombinētajā siltuma un elektrības ražošanā un centralizētajā siltumapgādē. Cietā biomasa ir visbiežāk izmantotais resurss atjaunojamās siltumenerģijas ražošanā, veidojot 90% no visas atjaunojamās siltumenerģijas un 16% no centrālapkures. Biomasa veido 18% no saražotās atjaunojamās elektroenerģijas.

Biomasa ir visvairāk izmantotais atjaunojamās enerģijas resurss Eiropas Savienībā. 70% biomasas tiek iegūta no mežiem.