'Stora Enso' un 'Tetra Pak' plānot izveidot izlietoto dzērienu iepakojumu pārstrādes līniju

Uzņēmumi "Stora Enso" un "Tetra Pak" apvienojuši spēkus, lai izpētītu iespēju izveidot jaunu pārstrādes līniju, kas ievērojami palielinātu izlietoto dzērienu kartona iepakojumu pārstrādi Centrāleiropā un Austrumeiropā, informē uzņēmumi.

Abi uzņēmumi uzsākuši priekšizpēti, lai novērtētu liela mēroga lietotu dzērienu iepakojumu (UBC) otrreizējās pārstrādes līnijas izbūvi "Stora Enso Ostrołęka Mill" Polijā. Modelis paredz, ka "Stora Enso" savā "Ostrołęka Mill" ražotnē atdalīs šķiedras no lietotiem dzērienu kartona iepakojumiem un izmantos pārstrādātās šķiedras kā izejvielu, savukārt "Tetra Pak" nodrošinās polimēru un alumīnija pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, ko apstrādās uzņēmuma izvēlēts partneris. Ja iecere tiks realizēta, jaunās pārstrādes līnijas gada jauda būs 50 000 tonnas UBC. Tas nozīmīgi palielinātu dzērienu iepakojumu pārstrādes jaudu visā Eiropā, palielinot Eiropas dzērienu kartona iepakojumu pārstrādes līmeni no pašreizējā 51%. Pirmajā posmā pārstrādāto dzērienu kartona iepakojumu materiāls nāktu no Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

"Stora Enso" vadītājs Marku Luoto (Markku Luoto) teic, ka jaunā līnija būtu nākamais solis iepakojuma materiālu apritē. "Dzērienu kartona iepakojumi šodien Eiropā tiek plaši pārstrādāti, un vēlamies izmantot savas zināšanas par šķiedrām un kartonu, lai veicinātu un paātrinātu dzērienu kartona materiālu pārstrādi un savākšanu. Jau patlaban "Ostrołęka Mill" ražotnē izmantojam pārstrādātus (OCC) materiālus. Esam ieinteresēti attīstīt jau labi funkcionējošo pārstrādes sistēmu un izmantot augstas kvalitātes UBC šķiedras," norāda Luoto.

"Tetra Pak East Europe" rīkotājdirektors Gijoms Latorets (Guillaume Latourrette) teic, ka ka šī partnerība ļaus uzlabot Eiropas pārstrādes infrastruktūru un vēl vairāk palielināt UBC pārstrādes līmeni reģionā. "Izmantojot tādas sinerģijas kā šī, mēs varēsim vadīt ilgtspējības pārveidi un sasniegt aprites ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni."

Paredzams, ka priekšizpēte tiks pabeigta sešu mēnešu laikā, pēc kā tiks apstiprināti iespējamie lēmumi par projektu un grafiku.