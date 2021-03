Suecas kanāla bloķēšana var veicināt preču kavēšanos un cenu pieaugumu visā pasaulē

Suecas kanālā iesprūdušais kuģis "MV Ever Given" ik dienu aizkavē preces aptuveni 9,6 miljardu ASV dolāru vērtībā, un rada papildu izmaksas piegādes kompānijām, ko galu galā var nākties segt šo preču galapatērētājiem, raksta “BBC”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tas ir vidēji 400 miljoni dolāri stundā, liecina kuģošanas kompānijas "Lloyd's List" aplēses. Kuģošanas satiksmē virzienā uz rietumiem ik dienu tiek kavēta preču piegāde aptuveni 5,1 miljarda dolāru vērtībā, savukārt virzienā uz austrumiem – aptuveni 4,5 miljardu dolāru vērtībā.

Neskatoties uz pūlēm atbrīvot kuģi, tas var aizņemt vairākas nedēļas, uzskata eksperti.

Kanāls, kas atdala Āfriku no Tuvajiem Austrumiem un Āziju, ir viens no nozīmīgākajiem tirdzniecības ceļiem pasaulē, un aptuveni 12% no kopējiem pasaules tirdzniecības apjomiem virzās tieši caur to. Saskaņā ar "Lloyd's List" datiem, patlaban caurbraukšanu gaida vairāk nekā 160 kuģi, no kuriem 41 ir beramkravu kuģi, bet 24 – naftas tankkuģi.

Kuģu satiksmes traucējumi ietekmējuši ne tikai naftas transportēšanu, bet lielā mērā arī tādas patēriņa preces kā apģērbus, mēbeles, dažādu preču ražošanai izmantojamas detaļas, automašīnu detaļas.

"Mēs dzirdam, ka kuģniecības kompānijas sāk novirzīt savus kuģus maršrutā ap Labās Cerības ragu, kas ir par aptuveni 5,5 tūkstošiem kilometru vairāk, kas prasa papildu 12 dienas, lēš Starptautiskās kuģniecības kameras ģenerālsekretārs Gajs Platens.

Viņš prognozē, ka esošā situācija var radīt nozīmīgus negatīvus efektus preču piegādes ķēdei visā pasaulē.

"MV Ever Given" bijis ceļā uz Roterdamas ostu Nīderlandē. 2018. gadā būvētais kuģis ir gandrīz 400 metrus garš un 59 metrus plats. Tas ir viens no lielākajiem kravas kuģiem pasaulē un vienlaicīgi var pārvadāt aptuveni 20 000 konteineru.

Tiesa gan, "CNN Business" raksta, ka problēmas saistībā ar piegādi pasaulē bija vērojamas jau pirms kuģa iestrēgšanas, jo pandēmija radījusi pārtraukumus gan ražošanā, gan dažādus ierobežojumus saistībā ar transportēšanu. Aptuveni 80% no kopējiem globālajiem preču tirdzniecības apjomiem tiek pārvadāti pa jūrām, un traucējumi piegādātājiem rada miljardiem dolāru zaudējumus. Pēdējā laikā cenas jau ir būtiski augušas – viena 12 metru konteinera transportēšanas cena ir augusi no 1040 dolāriem pērnā gada jūnijā līdz 4570 dolāriem šā gada martā, liecina "S&P Global Platts".

Šāds izdevumu pieaugums var veicināt cenu pieaugumu patērētājiem, radot spiedienu uz augošo inflāciju. "Pagaidām daudzas no šīm izmaksām gulstas uz piegādes ķēdēs iesaistīto pleciem, taču ir nenovēršami, ka tās vienā brīdī tiks pārliktas uz patērētāju pleciem – tas ir tikai laika jautājums," sacījis "S&P Global Panjiva" analītiķis Kriss Rodžers.