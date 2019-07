Tehnoloģiju milžu akciju cenas aug pirms peļņas paziņojumiem

ASV tehnoloģiju milžu akciju cenas pirmdien pieauga pirms šonedēļ gaidāmiem augsto tehnoloģiju uzņēmumu paziņojumiem par to peļņu, savukārt naftas cenu kāpumu veicināja satraukums par naftas piegādēm no Tuvo Austrumu reģiona.

Eiropas biržu indeksi un Volstrītas indekss "Dow Jones Industrial Average" demonstrēja nelielu pieaugumu, bet cits Volstrītas indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,7% pirms gaidāmajiem "Amazon", "Facebook" un "Google" paziņojumiem par to peļņu.

Naftas cenas pieauga, bet noslēdza tirdzniecības sesiju ar mērenu kāpumu, turpinoties saspīlējumam Persijas līča rajonā, kur Irāna kopš pagājušās nedēļas ir aizturējusi Lielbritānijas tankkuģi.

Turpinoties 2.ceturkšņa peļņas paziņojumu sezonai, "kompānijas līdz šim pārspēj zemās cerības, un ar to var pietikt, lai novērstu peļņas recesiju", komentēja Markets.com analītiķis Nīls Vilsons.

"Līdz nedēļas beigām mēs uzzināsim vairāk par korporatīvās Amerikas stāvokli," viņš piebilda.

Par savu peļņu šonedēļ plāno paziņot arī "Boeing", "Caterpillar", "American Airlines" un "Coca-Cola".

Naftas tirgos uzmanība bija pievērsta Persijas līcim, Lielbritānijai atkārtojot savu prasību Irānai atbrīvot britu tankkuģi "Stena Impero", kuru Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpuss piektdien sagrāba Hormuza šaurumā.

"Tirgus dalībnieki nepārprotami ir nedaudz satraukti, ņemot vērā šī šauruma nozīmīgumu globālajām naftas piegādēm," atzīmēja māklerfirmas "Oanda" pārstāvis Kreigs Erlams.

"Naftas cenas vēl nav pārmērīgi augušas, bet, ja situācija tālāk pasliktināsies, mums varbūt jāgatavojas augstākām cenām," viņš piebilda.

Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA) pirmdien paziņoja, ka "naftas tirgus pašlaik ir labi apgādāts", un piebilda, ka tā ir "gatava ātri un apņēmīgi rīkoties traucējumu gadījumā".

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 0,59 dolāriem līdz 56,22 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,79 dolāriem līdz 63,26 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,1% līdz 27 171,90 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 2985,03 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,7% līdz 8204,14 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,1% līdz 7514,93 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,2% līdz 12 289,40 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 5567,02 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1221 līdz 1,1209 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2502 līdz 1,2477 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 107,71 līdz 107,86 jenām par dolāru.