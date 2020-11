'Teslas' tirgus vērtība pirmo reizi pārsniedz 500 miljardus ASV dolāru. Ko par to saka analītiķi?

Elektroautomobiļu ražotāja "Tesla" akciju cena turpina kāpt, un pirmo reizi tā tirgus vērtība pieaugusi virs 500 miljardiem ASV dolāru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Tesla" tagad ir vairāk vērta nekā pasaules lielāko autoražotāju "Toyota", "Volkswagen", "GM", "Ford", "Fiat Chrysler" un "PSA Group" kopējā tirgus vērtība.

Kopš gada sākuma "Tesla" akciju cena ir pieaugusi par vairāk nekā 500% – otrdienas pusdienlaikā to cena bija 549 ASV dolāri, salīdzinot ar 86 ASV dolāriem janvārī.

Pieaugošā akciju vērtība palielināja arī "Tesla" vadītāja Īlona Maska bagātību līdz 127,9 miljardiem ASV dolāru, liecina "Bloomberg Billionaires" indekss, tādējādi viņš ierindojies starp pašiem turīgākajiem pasaules iedzīvotājiem.

Oktobrī "Tesla" ziņoja, ka trijos mēnešos līdz septembrim tās ieņēmumi veidojuši 8,7 miljardus ASV dolāru, auto piegāžu apjomam pieaugot par 54%. Trīs mēnešos "Teslai" bija izdevies piegādāt 139 593 automašīnas. Autoražotājs norādīja, ka joprojām cer sasniegt savu mērķi šogad piegādāt vairāk nekā 500 000 transportlīdzekļu. "Tesla" trešajā ceturksnī strādājusi ar peļņu 311 miljonu ASV dolāru apmērā. Spēcīgā izaugsme sasniegta, neraugoties uz koronavīrusa pandēmijas izraisītajiem traucējumiem - gan "Teslai", gan auto nozarē kopumā.

Turklāt pagājušajā nedēļā "S&P Global" paziņoja, ka "Tesla" nākamajā mēnesī tiks pievienota "S&P 500" indeksam, ko investori uztvēra kā pozitīvu zīmi turpmākajai izaugsmei.

Autoražotāja akciju cenas tendences un potenciālu portālam "Delfi" komentē banku analītiķi.

Pasakaina izaugsme

""Tesla" ir savas jomas līderis, kas izveidojis ļoti efektīvu tēlu, bet jomas perspektīvas ir daudzsološas, kas arī raisa ažiotāžu. Tāpat kā tehnoloģiju sektors kopumā, kas piedzīvojis pasakainu izaugsmi," pauž "SEB bankas" ekonomists Dainis Gašpuitis.

Viņš akcentē, ka pasaule neizbēgami ir uzņēmusi kursu atteikties no iekšdedzes dzinēju auto izmantošanas, kas nozīmē, ka pieprasījums būs augošs, bet jautājums drīzāk parādās piedāvājuma pusē. "Jāpiezīmē, ka tikmēr piesakās daudz jaunu un strauji augošu konkurentu. Ilgākā termiņā ir grūti, pat teiktu neiespējami, noprognozēt, kurš no neskaitāmajiem konceptiem, risinājumiem uzvarēs. Izstrāde rit pilnā sparā, bet tehnoloģiski risināmo izaicinājumu arī ir daudz," teic Gašpuitis.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Jautāts, kāds būtu viņa ieteikums attiecībā uz "Teslas" akcijām, "SEB bankas" ekonomists norāda: "To, kur un vai investēt, katram investoram ir jāizlemj pašam, balstoties uz zināšanu un iespēju apjoma. Vienīgais ieteikums ir – nestrēbt karstu, un, pirms kaut ko darīt, padziļināti iepazīties ar daudzpusīgu informāciju."

"Pieļauju, ka ir daudz cilvēku, kam atrašanās topos ir ļoti būtiska. Un Masks, ņemot vērā, viņa personību, varētu būt viens no tiem. Tā kā viņa pārstāvētais uzņēmums solās turpināt strauju izaugsmi un ambīciju Maskam netrūkst, iespējamība, ka viņš šajā pozīcijā noturas ilgāku laiku, ir augsta, bet nekas nav mūžīgs. Nejauši notikumi – krīzes, neveiksmes, kļūdains lēmums vai pat izteikums var lietas strauji mainīt, lai kā šobrīd izskatītos nākotne. Jautājums arī ir, cik ilgi "Tesla" un Masks būs sinonīmi jēdzieni. Netrūkst precedentu, ka pienāk pagrieziena punkts, kad tiem ir jāšķiras," komentē "SEB bankas" ekonomists.

Kāpj un arī krīt

""Tesla" akciju cenas kāpums ir izskaidrojams ar šo akciju iekļaušanu ASV "Standard & Poor's 500" indeksā. Šajā indeksā ietilpst ASV lielāko kompāniju akcijas, kas nozīmē, ka indeksā iekļautās akcijas kļūst pieejamas tādiem investoriem kā, piemēram, lielie pensiju fondi, kuri pārsvarā savus līdzekļus iegulda tieši lielāko ASV kompāniju vērtspapīros. Tas nenoliedzami paplašina "Tesla" investoru bāzi un attiecīgi atsaucas arī potenciālajā pieprasījumā pēc šīs kompānijas akcijām," pauž "Swedbank" Investīciju jomas vadītājs Oļegs Jemeļjanovs.

"Šī gada laikā "Tesla" akciju cenas jau ir augušas par vairāk nekā 500%. Investoriem būtu ieteicams būt apdomīgiem un ievērot portfeļa diversifikācijas principu. Proti, ierobežot savus ieguldījumus izteikti vienas kompānijas akcijās, neatkarīgi no tā, vai to cena ir augusi vai kritusies, jo taisnības labad arī jāsaka, ka šā gada laikā "Tesla" akciju cenas brīžiem arī strauji zaudēja savu vērtību, īsā laika periodā pat par 30%-50%," skaidro eksperts.

Viņš lēš, ka "Teslas" akciju cena un tirgus kapitalizācija būs atkarīga no investoru vērtējuma attiecībā uz uzņēmuma spējām īstenot savus plānus, kā arī no autoražotāja spējas nodrošināt savu nākotni caur šo ilgtermiņa plānu īstenošanu. "Izaicinājums šo plānu īstenošanā nenoliedzami būs atkarīgs no pieprasījuma pēc elektromobiļiem kā tādiem un no "Tesla" tirgus daļas vai lomas šajā nozarē kopumā. Jāpatur prātā kā "Tesla", tā arī konkurentu ražošanas kapacitātes apmēri, tehnoloģiju līmenis un finansiālās spējas savu mērķu sasniegšanai," teic Jemeļjanovs.

Vaicāts, vai Maskam ir potenciāls saglabāt pirmās pozīcijas pasaules bagātāko cilvēku sarakstā, viņš saka: "Saglabājoties investoru pozitīvajam vērtējumam ilgtermiņā, potenciāls saglabāt savas pozīcijas viņam noteikti ir, ja tiks veiksmīgi īstenoti arī uzņēmuma ilgtermiņa plāni."

Visa pamatā – ticība

Arī "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš norāda, ka "Tesla" ir uzņēmums, kuram ir spēcīgas pozīcijas strauji augošā tirgus segmentā – elektrisko automašīnu ražošanā: "Tam ir ļoti labas akumulatoru tehnoloģijas, kā arī viena no labākajām autopilotu sistēmām. Uzņēmuma produktu pārdošana strauji aug, un tas kāpina ražošanas jaudas. Tāpēc uzņēmums ir ieguvis lielu ievērību un daudzi cenšas iegādāties tā akcijas."

"Vienlaikus nav šaubu, ka uzņēmuma akciju cenas kāpums ir pārsteidzošs. Uzņēmuma ražošanas apjoms pagaidām ir mazs uz citu autoražotāju fona, tas nav vienīgais, kurš sekmīgi nodarbojas ar elektriskās piedziņas attīstīšanu, arī tradicionālie ražotāji šajā nozarē strauji progresē," viņš piebilst.

Strautiņš atturas prognozēt šī uzņēmuma akciju cenu nākotnē: "Izteikt prognozes par jebkura uzņēmuma akcijām ir ļoti riskanti. Ja pietiekami daudz investoru tic, ka kāda uzņēmuma vērtība ir 500 miljardu, tad tā tirgus kapitalizācija atspoguļos šo viedokli pat, ja tā šķiet ļoti liela attiecībā pret uzņēmuma peļņu, aktīvu vērtību un citiem "klasiskajiem" atskaites punktiem. Tāpēc Īlons Masks, iespējams, saglabās savu vietu pasaules bagātāko cilvēku sarakstā."

"Nav šaubu par to, ka elektriskās piedziņas tehnoloģijām ir ļoti laba nākotne. Ar automašīnām, kas ir ar to aprīkotas, ir ļoti patīkami braukt, tās nerada piesārņojumu to lietošanas vietā, to efektivitāte ir daudz augstāka. Tradicionālo dzinēju efektivitāte pilnā enerģijas ciklā jeb no naftas urbuma līdz automašīnas riteņiem (well-to-wheel efficiency) ir ap 20%. Savukārt elektrodzinējiem, ja primārais enerģijas avots ir saule vai vējš, tātad nav zudumu elektrības ražošanā, šis rādītājs ir ap 70%. Mūsdienu pasaule vairs nevar atļauties milzīgo enerģijas izšķiešanu, ko rada iekšdedzes dzinēji," pauž "Luminor" ekonomists.