Tiešsaistes lietoto apģērbu veikals 'Sellpy', sekojot pieprasījumam, paplašina darbību Eiropā

Zviedrijas tiešsaistes lietoto apģērbu veikals "Sellpy", kura lielākais īpašnieks ir modes gigants "H&M", paziņojis, ka paplašinās darbību vēl 20 Eiropas valstīs, prognozējot, ka pieprasījums pēc ilgtspējīgiem apģērbiem turpinās palielināties, raksta "Reuters".

Uzņēmums piedāvā pilnu pārdošanas servisa klāstu, sākot no preču pieņemšanas no pārdevējiem līdz pat to fotografēšanai, pārdošanai un piegādei. Uzņēmums darbu sāka 2014. gadā Zviedrijā, taču tagad tas aptvers jau 24 valstis.

"Sellpy" paziņojumā presei norāda, ka lietotie apģērbi ir viens no straujāk augošajiem segmentiem modes industrijā.

"Katra prece, kas tiek otrreiz nopirkta, aizsargā mūsu planētu. Pieprasījums pēc mūsu piedāvātajām precēm jaunajos tirgos aug strauji," sacījis atbildīgais par uzņēmuma paplašināšanos Gustavs Veismans.

Uzņēmums turpmāk piegādās preces uz Zviedriju, Vāciju, Austriju, Nīderlandi, Dāniju, Beļģiju, Bulgāriju, Horvātiju, Čehiju, Igauniju, Somiju, Franciju, Ungāriju, Īriju, Itāliju, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovākiju, Slovēniju, Spāniju.

"H&M", kas meklē papildus ienākumu avotus, ņemot vērā, ka pēdējo gadu laikā daudzos kompānijas veikalos sarūk pārdošanas apjomi, pirmo "Sellpy" daļu iegādājās 2015. gadā. Sadarbība ar "H&M" devusi uzņēmumam piekļuvi gan "H&M" noliktavai Polijā, gan arī piegādes tīklam, kvalitātes kontrolei un pasūtījumu apstrādei. "H&M" ieguldījumu apjoms kompānijā netiek atklāts.

"Sellpy" paziņojis, ka platformā līdz šim pārdoti vairāk nekā 9 miljoni apģērbu gabalu.