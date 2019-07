Tramps kritizē kriptovalūtas un iesaka tās pakļaut banku regulējumam

ASV prezidents Donalds Tramps kritizējis kriptovalūtu "Bitcoin", sociālo tīklu kompānijas "Facebook" plānoto digitālo valūtu "Libra" un citas kriptovalūtas, un pieprasījis, lai šādas kompānijas iegūst banku likumam atbilstošu statusu un ievēro ASV un starptautisko regulējumu, "ja tās vēlas kļūt par banku".

"Es neesmu fans "Bitcoin" un citām kriptovalūtām, kas nav nauda un kuru vērtība ir ļoti svārstīga un balstīta tukšā gaisā," Tramps ceturtdien rakstīja tviterī.

"Ja "Facebook" un citas kompānijas vēlas kļūt par banku, tām ir jāpieņem bankas statūti un jāpakļaujas visam banku regulējumam – gan nacionālam, gan starptautiskam – tāpat, kā to dara citas bankas," turpināja ASV prezidents.

"Facebook" pagājušajā mēnesī paziņoja, ka 2020. gadā klajā laidīs savu kriptovalūtu. Sociālo tīklu kompānija un vēl 28 partneri, tostarp "Mastercard", "PayPal Holdings Inc." un "Uber Technologies", jaunās valūtas pārvaldīšanai izveidos organizāciju "Libra Association". Partneru vidū pagaidām nav nevienas bankas.

Savukārt pēc aktīvu apmēra lielākā ASV banka "JPMorgan Chase & Co" plāno laist tirgū savu digitālo valūtu.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....