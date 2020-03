'TUI' aptur lidojumus uz Ēģipti no Baltijas valstu galvaspilsētām

"TUI Baltics" no 2020. gada 14. marta līdz 2020. gada 12. aprīlim (ar iespēju to pagarināt sekojot situācijas attīstībai) aptur lidojumus uz Ēģipti ar izlidošanu no Viļņas, Rīgas un Tallinas, informē tūrisma operators.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par tēmu koronavīruss “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

2020. gada 12. martā Latvijas Republikas Ministru kabinets nolēma līdz 2020. gada 14. aprīlim valstī izsludināt ārkārtējo situāciju, kas cita starpā paredz arī ieteikumu ierobežot ceļošanu. "Nekādi finanšu ieguvumi vai peļņa nav un nevar būt svarīgāki par klientu drošību un veselību, tādēļ saviem klientiem piedāvājam iespēju pārcelt rezervētos ceļojumus uz vēlākiem periodiem. Pašlaik ikvienam ir jāiesaistās koronavīrusa "Covid-19" izplatības ierobežošanas pasākumos, saglabājot vēsu prātu, piesardzību un personīgās atbildības sajūtu," norāda tūrisma operatora "TUI Baltics" valdes loceklis un vadītājs Mehmets Benli (Mehmet Benli).

"Pašlaik apzinām, cik daudzi Latvijas iedzīvotāji atrodas Ēģiptē un vienojamies par atgriešanās iespējām, kas notiks ieplānotajos reisos. Mūsu atbildīgie darbinieki izvērtēs katru situāciju un ieteiks piemērotāko variantu. Atrodoties ārpus Latvijas un pirms atgriešanās, iesakām ievērot Pasaules Veselības organizācijas ieteiktos piesardzības un higiēnas pasākumus," skaidro "TUI Baltics" pārdošanas un attīstības vadītājs Rihards Pugulis-Fogels.

"TUI Baltics" aicina klientus, kuri rezervējuši ceļojumus, sazināties ar ceļojuma konsultantiem.