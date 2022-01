Tūroperators 'Novatours' apkopojis gaidāmās tūrisma tendences šogad

Aizgājušā gada tūrisma nozares tendences un pasaules ekspertu prognozes liecina par izmaiņām ceļošanas ieradumos - iezīmējot gan ceļotāju arvien drosmīgāku atgriešanos pasaules izziņā, gan izmaksu turpmāku paaugstināšanos. Tūroperators "Novatours" apkopojis būtiskākos aspektus par 2021. gadu un 2022. gadu tūrisma nozarē.

ES Covid-19 digitālā sertifikāta stāšanās spēkā tika stabilizējusi ceļošanas noteikumus, iedrošinot arvien vairāk cilvēku pārdomātai ceļošanai. Pasaule ir pielāgojusies jaunajai ceļošanas realitātei, ieviešot tūrisma nozarei obligātus drošības un higiēnas protokolus, kas arī veicina tūristu atgriešanos pasaules izzināšanā. Tāpat svarīgi, ka arī apdrošināšanas kompānijas un bankas ir pielāgojušās šīm izmaiņām un piedāvā īpašas Covid-19 apdrošināšanas polises.

Palielinās pieprasījums pēc tūroperātoru plānotiem ceļojumiem

Pandēmijas laikā vairāk cilvēku savu ceļojumu plānošanu uztic ceļojumu rīkotājiem, nekā plāno paši. Šī tendence turpināsies arī 2022. gadā, jo tūroperatori uzņemas daudz dažādu risku, nodrošina elastīgus nosacījumus ceļojumu plānu maiņai, ir pienākums atdot ceļotājiem naudu, ja ceļojumu pabeigt objektīvu iemeslu dēļ nebūtu iespējams. Tūroperatoriem ir arī obligātā garantijas apdrošināšana, kas ir viens no svarīgākajiem drošības pasākumiem ceļotāju interešu aizsardzībai.

Atgriešanās ceļojumu laicīgā plānošanā .

Pirms pandēmijas ceļojumu laicīga plānošana bija Baltijas valstu ceļotāju ieradums. Šādu uzvedību nosaka cilvēku racionāla vēlme turpmākos ceļojumus iegādāties par izdevīgākām cenām, iespēja skaidri plānot brīvdienu budžetu, izvēlēties no lielākā piedāvājuma.

Aizgājušā gada trešā ceturkšņa rezultāti liecina, ka tūrisma tirgus pamazām atgriežas ierastajā ceļojumu iepriekšplānošanā, samazinoties pēdējā brīža piedāvājumu pārdošanas apjomiem.

Novembrī tika veikta Baltijas tirgus aptauja, lai noskaidrotu cilvēku svētku paradumus. Pētījumā atklājās, ka 20% latviešu pandēmijas laikā atpūtās mazāk nekā iepriekš, 37% atlika iepriekš plānotu ceļojumu un 8% aptaujāto atteicās no ceļojuma uz ārzemēm. Tātad, visticamāk, nākamajos gados cilvēki mēdz kompensēt neizmantotās atpūtas iespējas, un tas vēl vairāk iezīmēs tendenci uz agrīnu brīvdienu plānošanu.

Augstākas ceļojumu cenas, salīdzinot ar 2021. gadu

2021. gads deva iespēju doties atpūtas braucienus par zemākām cenām nekā iepriekš bija ierasts. Ārvalstu kūrorti un viesnīcas centās maksimāli palielināt ceļotāju skaitu un pēc iespējas ātrāk atgriezties ierastajā darbībā, tādējādi piedāvājot pakalpojumus par zemākām cenām. Cenas ietekmēja arī saasinātā konkurences vide, tāpēc piedāvājumā bija pieejami daudzi pēdējā brīža piedāvājumi.

Tomēr 2022. gads nesīs cenu paaugstināšanos. To ietekmē ne tikai inflācija vai degvielas cenu kāpums, bet arī kopējā situācija tūrisma nozarē. Aizgājušajā vasarā aktīvi ceļoja ne tikai Baltijas valstu iedzīvotāji. Pēc pauzes atvērās arī Rietumeiropas tirgi. Ceļotāji no Francijas, Lielbritānijas, Vācijas atgriezās savos iecienītākajos kūrortos.

Tie ir lieli tirgi, tāpēc to uzvedības ietekme ir būtiska gan uz piedāvājumu - pieprasījumu attiecību, gan uz gala cenu. Augstāku cenu iespējamība mudina cilvēkus iepriekš plānot savus ceļojumus un iegādāties tos par pieņemamām cenām, vienlaikus izvairoties no konkurences par iecienītākajām viesnīcām ar ceļotājiem no citām valstīm.

Pozitīvu emociju meklēšana neizzinātos galamērķos

Cilvēki ir noguruši no pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, mainīgajām prasībām un noteikumiem. Tomēr cilvēki ne tikai atgriežas savos jau iecienītajos kūrortos, bet arī arvien aktīvāk meklē vēl neatklātas valstis un vietas, vēlas piedzīvot ko jaunu, raisīt pozitīvas emocijas. Vēlme un nepieciešamība pēc jauniem iespaidiem būs aktuāla arī nākamgad, tāpēc paredzam, ka vēl mazāk atklātajiem atpūtas galamērķiem tiks pievērsta liela uzmanība. Šo tendenci novērojām aizgājušajā gadā, kad pieauga ceļotāju interese par tādiem galamērķiem kā Melnkalne, Grieķijas sala Korfu, Portugāles sala Madeira.

Drošība

Lai gan cilvēki ir iemācījušies sadzīvot ar pandēmiju un pielāgoties jaunajai realitātei, drošības aspekti un nozīme joprojām ir kā vispārēja tendence 2022. gadā.

Ko sagaidīt 2022. gadā

2021. gads parādīja, cik dinamiska ir tūrisma nozare. Ja pirmajā ceturksnī vēl tika vērtēta darbības atsākšana, tad gada otrais un īpaši trešais ceturksnis nepārprotami iezīmēja strauju tūrisma tirgus atveseļošanos. Gada trešajā ceturksnī apkalpoto ceļotāju skaita ziņā tūrisma nozare pietuvojās pirmspandēmijas gadam.

Neskatoties uz vīrusa mutācijām, tūroperators paredz, ka cilvēki turpinās ceļot 2022. gadā, valstis periodiski piemēros papildu aizsardzības pasākumus, taču netiks slēgtas.