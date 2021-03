'Twitter' izveidotājs pārdod pirmā tvīta digitālo versiju par 2,9 miljoniem dolāru

Sociālā tīkla "Twitter" izveidotājs un vadītājs Džeks Dorsijs ir pārdevis sava pirmā tvīta digitālo versiju par vairāk nekā 2,9 miljoniem ASV dolāru (2,4 miljoniem eiro) vairāk nekā divas nedēļas pēc tam, kad viņš paziņoja par šī tvīta digitālo izsoli.

Dorsija 2006.gada martā publicēto tvītu ar tekstu "just setting up my twttr" nopirka uzņēmuma "Bridge Oracle" vadītājs Sina Estavi, informēja digitālā plaforma "Valuables by Cent", kurā notika šī digitālā izsole.

15 gadus vecais tvīts tika pārdots kā NFT (non-fungible token) - digitāls autentiskuma sertifikāts.

Dorsijs šomēnes tviterī paziņoja, ka no šī tvīta pārdošanas gūtie ienākumi tiks konvertēti kriptovalūtā "Bitcoin" un piešķirti bezpeļņas organizācijas "Give Directly" programmai "Africa Response". Šī organizācija vāc līdzekļus, lai atbalstītu afrikāņu ģimenes, kuras finansiāli ietekmējusi jaunā koronavīrusa pandēmija.

NFT pēdējā laikā ir kļuvis par populāru digitālā īpašuma autentiskuma apliecinājuma formu. Mākslinieka "Beeple" digitāls mākslas darbs šomēnes tika pārdots kāda britu izsoļu nama rīkotā tiešsaistes izsolē par 69,4 miljoniem dolāru (58,1 miljonu eiro), un tā autentiskumu garantēja NFT.