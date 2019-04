Uz Ameriku: latviešu ģimenes uzņēmums 'Vizulo' gatavs ielikt kāju lieltirgus durvīs

Uzņēmums "Vizulo" kopš 2013. gada ražo tehnoloģiski inovatīvu, videi draudzīgu LED teritoriālo un iekštelpu apgaismojumu, eksportējot produkciju uz 35 pasaules valstīm. "Vizulo" ražošanā nodarbināti 100 cilvēki, un apgrozījums 2018. gadā sasniedzis 8,9 miljonus eiro, liecina "Vizulo" sniegtie dati. "Zīmols veido gan produkta pievienoto vērtību, gan ilgtermiņa biznesa attiecības," teic uzņēmuma "Vizulo" līdzdibinātāja Linda Zeltiņa. Intervijā Tairai Zoldnerei viņa stāsta par plāniem iekļūt Amerikas tirgū, par darbības pieredzi Igaunijas tirgū un neslēpšanos aiz "Ražots Eiropā" birkas, bet gan Latvijas vārda akcentēšanu. Attēlā: Linda un Jānis Zeltiņi.

Kā iesākāt šāda tehnoloģiski sarežģīta produkta ražošanu?

Kopā ar dzīvesbiedru Jāni bijām iesaistīti apgaismojuma tirdzniecībā un redzējām, ka šī ir niša, kur Latvijā ražots produkts var gūt panākumus. Meklējot iespējas attīstīt savu produktu, mums izveidojās laba sadarbība ar Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējiem, kuru maģistratūras studenti labprāt nāca praksē "Vizulo". No šiem studentiem ir radusies mūsu inženieru komanda. Tie ir cilvēki, kas izveidojuši paši savu pieredzi, jo daudziem "Vizulo" ir pirmā un vienīgā darba vieta. Domāju, ka mūsu inženieru komanda šobrīd ir ļoti spēcīga; tā veido piekto daļu no visiem uzņēmumā nodarbinātajiem. Redzam pat, ka atsevišķus mūsu produktus jau kopē lielie ražotāji.

Kā tiek sabalansēts jūsu noieta tirgus Latvijā un eksports?

Sākumā galvenais tirgus bija Latvijā. Ielu apgaismojuma tirgū svarīgas ir atsauksmes – vajag pierādīt, ka apgaismojums jau kaut kur tiek pielietots. Pirmā valsts, uz kuru sākām eksportēt savu apgaismojumu, bija Igaunija, kur notika konkurss par ielu apgaismojumu septiņās pašvaldībās. Ar saviem produktiem mēs uzvarējām trīs lielākajās pašvaldībās. Igauņi bija ļoti pārsteigti, ka konkursa uzvarētāji ir kompānija no Latvijas, par kuru viņi neko nebija dzirdējuši. Jāpiebilst, ka pārējās pilsētās uzvarēja lielais elektronikas ražotājs "Phillips". Igaunijā bija ļoti viegli un patīkami strādāt – tur ir augsti attīstīts tehnoloģiskais līmenis un atsaucīgi cilvēki. Šis panākums mums arī deva stimulu vairāk pievērsties eksportam, jo Latvijas tirgus ir ļoti ierobežots.

Jūsu produktu niša ir neparasta ar to, ka strādājat galvenokārt sabiedrisku pasūtījumu laukā. Kā tas notiek, it īpaši ārpus Latvijas?

Jā, ielu apgaismojuma bizness veidojas no pašvaldību vai valsts pasūtījuma. Tomēr mūsu klienti pārsvarā ir nevis šīs pašvaldības, bet dīleri vai vairumtirgotāji, kas piedalās konkursos ar mūsu gaismekļiem. Otra klientu daļa ir, tā sauktie, komercklienti. Piemēram, liela kompānija būvē savu veikalu, un viņiem ir nepieciešams teritorijas apgaismojums. Tad šī kompānija iepērk mūsu produktus, bet arī pārsvarā no vairumtirgotājiem. Mūsu apgaismojumu var atrast pie "Ikea" veikaliem, "McDonalds" restorāniem, pie "Porsche" salona Nīderlandē un citiem lieliem klientiem.

Kā jūs veidojat sava produkta atpazīstamību?

Galvenokārt piedalāmies starptautiskās apgaismojuma un dizaina izstādēs visā pasaulē, kur arī iegūstam lielāko daļu savu klientu. Veicam arī tirgus izpēti dažādās pasaules valstīs, un paši aktīvi uzrunājam potenciālos sadarbības partnerus.

Tas nozīmē, ka iznāk daudz ceļot?

Tieši tā, ceļojot pavadām daudz laika: dibinām jaunus kontaktus, apmeklējam un uzturam attiecības ar jau esošiem sadarbības partneriem un daudz laika arī pavadām, meklējot kvalitatīvas komponentes un produkta sastāvdaļas, kas tiek iepirktas kā pusfabrikāti ārzemēs. Tādēļ arī braucam pie šiem ražotājiem, veicam tur vietējo auditu, lai varam izvēlēties nopietnas kompānijas ar kvalitatīviem produktiem. Latvijā tiek izstrādāts dizains, notiek metāla apstrāde, elektronikas lodēšana un gaismekļa salikšana, kā arī krāsošana. Var teikt, ka Latvijas ražotnē veidojas pievienotā vērtība, jo sastāvdaļas iepērkam ārzemēs, produktu ražojam Latvijā, bet eksportējam galvenokārt uz ārzemēm.

Tas jau ir gandrīz ideāls biznesa modelis!

Jā, Latvijai noteikti. Domāju, ka ir ļoti labi, ka veidojas uzņēmumi, kur produkta pievienotā vērtība rodas tieši Latvijā. Mēs nepavisam neesam vienīgie, ir arī citi uzņēmumi ar šādu ražošanas modeli, jo vairāk tādu būs, jo tā mūsu valstij ir labākā ilgtermiņa attīstība.

Vēl gribu teikt, ka "Vizulo" konsekventi veido un attīsta savu zīmolu. Mēs konceptuāli atsakāmies no lieliem darījumiem, kad mums piedāvā ražot citam, varbūt lielam starptautiskam zīmolam. Latvijā nav daudz tādu uzņēmumu, kas attīsta tikai savu zīmolu, jo tas ir lēns un grūts ceļš. Ienākt Rietumeiropā vai citā attīstītā valstī ar tehnoloģiski sarežģītu produktu no Austrumeiropas ir ļoti grūti. Daudz vieglāk būtu ražot produktus "zem" kāda cita liela zīmola. Tomēr mēs stratēģiski esam nolēmuši to nedarīt un esam atteikušies no lieliem darījumiem ar lieliem ražotājiem apgaismojuma nozarē.