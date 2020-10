Uz Ukrainu pārcēlušies vairāki desmiti Baltkrievijas IT uzņēmumu

Vairāki desmiti Baltkrievijas IT uzņēmumu pārcēlušies uz Ukrainu, pateicoties projektam "IT Relocate Belarus", ko īsteno Ukrainas Digitālās transformācijas ministrija ar prezidenta Volodimira Zelenska atbalstu, pavēstīja digitālās transformācijas ministra vietnieks Oleksandrs Borņakovs.

"Mēs izveidojām "IT Relocate" tiem, kas vēlas pārcelties paši vai pārcelt savu komandu no Baltkrievijas uz Ukrainu, un esam gatavi sniegt atbalstu arī turpmāk. Kā norāda "ain.ua" avots, uzņēmums "Wargaming" ir pārcēlis uz Ukrainu vairākus simtus darbinieku. Uzņēmums ir pasaulslaveno tīmekļa spēļu "World of Tanks", "World of Warships" un "World of Warplanes" izstrādātājs," sociālajā tīklā "Facebook" norādīja amatpersona.

Kijevā savu biroju ver arī Baltkrievijas IT uzņēmums "PandaDoc".

Tā dibinātājs Ņikita Mikado norādījis uz izdevīgo nodokļu situāciju un Ukrainas valdības darbībām, lai atbalstītu Baltkrievijas IT industriju.

"Ukraina apņēmīgi digitalizējas, kļūst par pasaules IT centru un rada komfortablus apstākļus IT industrijas attīstībai. Ukraina ir gatava nodrošināt Baltkrievijas speciālistiem iespēju strādāt pēc vienkāršotas noformēšanas sistēmas," piebilda Borņakovs.