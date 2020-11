Vācijā dīzeļvilcienus varētu aizstāt ar ūdeņradi darbināmi vilcieni

Kompānija "Siemens" un Vācijas dzelzceļa operators "Deutsche Bahn" paziņojuši par plāniem izmēģināt ar ūdeņradi darbināmu vilcienu – tehnoloģiju, kas sola samazināt CO2 izmešus un palīdzēt atteikties no 1300 ar dīzeļdegvielu darbināmiem vilcieniem, vēsta "CNN".

Uzņēmumi kopīgā paziņojumā informē, ka vilciena, kas aprīkots ar jaunu ūdeņraža piedziņu, testi sāksies 2024. gadā un ilgs vienu gadu. Divu vagonu vilciena maksimālais ātrums būs 160 kilometri stundā, un to varēs uzlādēt vien 15 minūtēs.

Vilciens, kas nodēvēts par "Mireo Plus H", kursēs starp trim Vācijas Bādenes-Virtembergas štata pilsētām, aizstājot parasto dīzeļvilcienu, kas kursē šajā maršrutā.

"Ūdeņraža piedziņa ir progresīva, bez emisiju veida piedziņas forma, kas palīdzēs dekarbonizēt dzelzceļa transportu un dot nozīmīgu ieguldījumu mūsu klimata mērķu sasniegšanā," pauž "Siemens" mobilitātes vadītājs Maikls Pīters.

"Deutsche Bahn" ekspluatē aptuveni 1300 dīzeļvilcienus, un aptuveni 40% no tā 33 000 kilometru garā dzelzceļa tīkla vēl nav elektrificēti – tas nozīmē, ka vilcieni nevar kursēt, izmantojot gaisvadu elektrolīnijas. Uzņēmums plāno dīzeļvilcienus izslēgt no sava tīkla līdz 2050. gadam.

"Mireo Plus H" darbosies ar akumulatoru un degvielas šūnām, kas ūdeņradi un skābekli pārvērš elektrībā.

"Neatkarīgi no tā, vai to darbina ar gaisvadu elektrības līniju vai ūdeņradi, izšķirošais faktors ir tas, ka enerģija tiek iegūta no atjaunojamiem avotiem," akcentē Bādenes-Virtembergas transporta ministrs Vinfrīds Hermans. "Šī valsts vēlas būt moderna, ilgtspējīga dzelzceļa transporta pionieris," viņš piebilst.

Ūdeņradis jau sen tiek uzskatīts par daudzsološu dzelzceļa tīklu enerģijas avotu. Francijas uzņēmums "Alstom" laika posmā no 2018. līdz 2020. gadam Vācijas ziemeļos izmēģināja ar ūdeņradi darbināmu vilcienu un ir paplašinājis pakalpojumu dažos Austrijas maršrutos.

Eiropas regulatori bloķēja "Siemens" piedāvāto "Alstom" iegādes darījumu 2019. gadā, norādot, ka apvienošanās būtu kaitējusi konkurencei.