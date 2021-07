VID līdz šim nav konstatējis tehniskas problēmas saistībā ar sūtījumu deklarēšanu muitā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) divu dienu laikā, kopš stājusies spēkā jaunajā atmuitošanas kārtība sūtījumiem no trešajām valstīm, nav konstatējis tehniskas problēmas sūtījumu deklarēšanā, pavēstīja VID pārstāvji.

Dienestā skaidroja, ka ar šo deklarāciju iesniegšanu iedzīvotājiem veicas raiti - kopš jaunās kārtības stāšanās spēkā ir noformētas 613 deklarācijas un skaits turpina augt. Nekādas tehniskas problēmas VID informācijas sistēmā nav novērotas.

Vienlaikus konsultatīvā tālruņa noslodze liecina, ka 1.jūlijā bija vērojama paaugstināta interese par jauno kārtību un pakalpojumu, piebilda VID pārstāvji.

Jau vēstīts, ka no ceturtdienas, 1.jūlija, ir spēkā jauni noteikumi, kas paredz, ka visi sūtījumi, kas saņemti no valstīm ārpus Eiropas Savienības, ir jādeklarē muitā.

Tāpat no 1.jūlija atcelts atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) zemas vērtības sūtījumiem. Tādējādi par precēm, ko iedzīvotāji iegādājas internetveikalos vai platformās un saņem sūtījumos no valstīm ārpus Eiropas Savienības, PVN ir jāmaksā neatkarīgi no preču vērtības.

Sūtījuma saņēmējs var izvēlēties sev ērtāko veidu - vai nu pats aizpildīt importa muitas deklarāciju VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), vai arī uzticēt preču muitošanu sūtījuma piegādātājam.

Zemas vērtības sūtījumu vienkāršotai deklarēšanai no 2021.gada 1.jūlija VID piedāvā iedzīvotājiem izmantot jaunu muitas deklarācijas veidu - Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem līdz 150 eiro. Deklarāciju, kurai īpaši samazināta datu kopa, var bez maksas aizpildīt VID EDS.