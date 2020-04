Videokonferenču buma laikā investori kļūdas dēļ nopirkuši nepareizā 'Zoom' akcijas

Covid-19 pandēmijas laikā dažu uzņēmumu sniegto pakalpojumu pieprasījums pieaug, jo pasaule pielāgojas jaunajai realitātei. Uzņēmumi arvien vairāk aicina cilvēkus strādāt no mājām, kas ir veicinājis videokonferenču platformu uzplaukumu. "Zoom" akcijas ir vienas no nedaudzajām, kas šajā pandēmijas laikā piedzīvojušas krasu izaugsmi, kamēr lielais akciju tirgus ir pierimis. Tomēr vienkāršas kļūdas dēļ investori pērk nepareizā "Zoom" akcijas, raksta "Financial Times".

Videokonferenču platformu "Zoom Video Communication", kas biržā ir redzama ar vārdu "ZM" akciju tīkotāji ir sajaukuši ar "Zoom Technologies", kas biržā kotējas ar vārdu "Zoom". Jāpiebilst, ka "Zoom Tehnologies" vairs nedarbojas un nerada ieņēmumus. Uzņēmums bija bāzēts Ķīnā un iepriekš izplatīja bezvadu sakaru produktus.

Iespējams, investoru apjukumu vēl vairāk pastiprināja tas, ka "Zoom Technologies" agrāk piederēja arī domēna nosaukums "zoom.com", pirms "Zoom Video" to 2018. gadā pārpirka no domēnu brokera "Media Options".

Rezultātā arī neaktīvais uzņēmums "Zoom Technologies" akciju tirgos piedzīvoja vēl neredzētu izaugsmi. 2019. gadu noslēdzot ar akciju vērtību 1,05 dolāri par akciju, jau marta beigās vienas akcijas vērtība bija sasniegusi 60 dolārus – savu visu laiku augstāko vērtību.

Savukārt videokonferenču rīka "Zoom Video" akcijas kopš šī gada sākuma ir piedzīvojušas krasu izaugsmi, vienu akciju aprīļa vidū pārdodot par 150 dolāriem.

Apjukums akciju tirgū lika situācijā iejaukties ASV Vērtspapīru un biržu komisijai (SEC), tāpēc lai aizsargātu investorus, kas pērk nepareizās akcijas un mazinātu apjukumu akciju tirgū, regulators ir apturējis neaktīvās kompānijas "Zoom Technologies" darbību biržā.

Jāmin, ka aprīļa sākumā "Zoom Video" piedzīvoja akciju kritumu biržā, pastiprinoties bažām par kompānijas privātuma politiku un datu drošību. Kā raksta portāls "MarketWatch", aprīļa sākumā akciju cenas kritās, jo videokonferences arvien biežāk pārtrauca hakeri, pārņemot konferences vadību, lai pārraidītu pornogrāfiskus vai naidu rosinošus attēlus un video. Ir bijuši ziņojumi gan par gadījumiem, kur hakeri ielauzušies studentu virtuālā seminārā un pārtrauc to, pārraidot rasistisku video, gan par citiem.

Tāpat 6. aprīlī Kalifornijā tika ierosināta tiesas prāva pret "Zoom Video", jo tas ir devis lietotāju personīgos datus "Facebook" un citām kompānijām bez paziņošanas par to lietotājiem.

Kompānijas paziņojumā vēlāk pausts, ka tā nesen ir novērsusi trūkumus, ko identificējuši drošības pētījumi, precizējusi savu privātuma un šifrēšanas politiku un mainījusi uz izglītību orientētus "Zoom" plānus, lai videokonferences vadītāji būtu vienīgie, kas var koplietot savu ekrānu.

ASV Federālās izmeklēšanas birojs ir rekomendējis lietotājiem nepubliskot "Zoom Video" sanāksmes vai nedalīties ar konferences saitēm sociālajos medijos, savukārt, kā raksta "Reuters", kompānija "SpaceX" saviem darbiniekiem ir aizliegusi platformas lietošanu drošības apsvērumu dēļ.