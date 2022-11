Vienojas par ES budžetu; priekšplānā – zaļā enerģija un Ukrainas kara seku pārvarēšana

Pirmdien, 14. novembrī, īsi pirms pusnakts, Eiropas Savienības (ES) Padome, kuru pārstāv Čehija kā prezidējošā valsts un Eiropas Parlaments (EP) vienojās par 2023. gada ES vispārējo budžetu.

Vienošanās tika panākta neilgi pirms pusnakts (plkst.1 pēc Latvijas laika). Ja šī vienošanās līdz pusnaktij netiktu panākta, Eiropas Komisijai vajadzētu iesniegt jaunu budžeta projektu.

Finanšu ministrija informē, ka 2023. gada budžeta kopējās saistību apropriācijas ir noteiktas 186,6 miljardu eiro apmērā un maksājumu apropriācijas 168,6 miljardu eiro apmērā, kas attiecīgi atbilst 1,14% un 1,03% no ES Nacionālā kopienākuma. Šādi apropriāciju kopapjomi veido 1% palielinājumu salīdzinājumā ar šī finanšu gada budžetā pieejamo resursu kopapjomu.

Ņemot vērā to, ka ikgadējais budžets ietver Daudzgadu finansēšanas shēmas 2021.-2027. gadam (DFS jeb Multiannual Financial Framework, MFF) prioritātes, un, apstiprinot to, tiek prioritizēta konkrētā gada finanšu plūsma, finansējums nemainīgi būs pieejams dalībvalstu konverģences veicināšanai, ES ekonomikas atveseļošanai, atbalstot zaļo un digitālo pāreju, lai padarītu Eiropas ekonomiku ilgtspējīgāku nākamajām paaudzēm, kā arī tiek paredzēts ārkārtas situācijām, Krievijas agresīvā kara seku mazināšanai un aizvien jauniem izaicinājumiem veselības, ekonomikas un migrācijas jomās.

Iepriekšējās nakts vienošanās rezultējās finansējuma palielinājumā Ukrainas atbalstam un tās robežvalstīm (Moldovai), Eiropas militārās mobilitātes kapacitātes celšanai, lai transporta infrastruktūra ir pielāgota militāro objektu pārvietošanai, tāpat vienošanās paredz stiprināt iekšējās un ārējās migrācijas finansēšanas programmas. Tika panākta vienošanās arī par strīdīgāko jautājumu jeb budžeta kopapjomu un tajā pieejamo nesaplānoto finansējumu jeb rezervēm, lai gada laikā finansiāli reaģētu uz iepriekš neparedzētiem apstākļiem un notikumu attīstību.

Latvija visas budžeta apstiprināšanas procedūras laikā nemainīgi iestājās par nepieciešamību vienoties savlaicīgi un apstiprināt līdzsvarotu budžetu, kas nozīmētu gan finansējumu ES programmu un fondu pilnvērtīgai ieviešanai saskaņā ar dalībvalstu prioritātēm un aktuālo situāciju Savienībā, it sevišķi kara situāciju Ukrainā un tās vajadzībām, gan zināmu nesaplānoto resursu apjomu iepriekš neparedzamu situāciju risināšanai.

Arī 2023. gadā Latvija turpinās saņemt tai iezīmēto finansējumu Kohēzijas politikas un Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros, kas veido lielāko daļu no kopējā saņemtā finansējuma. Tāpat finansējumu Latvija saņems transporta un enerģētikas infrastruktūras uzlabojumiem, militārās mobilitātes kapacitātes celšanai, migrācijas plūsmas risināšanai, pētniecībai un zinātnei un citu ES politiku ieviešanai.

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē vienošanos par ES 2023. gada budžetu.

Tā papildina, ka ir panākta vienošanās novirzīt:

14,7 miljardus eiro tam, lai atbalstītu mūsu kaimiņvalstis un starptautisko attīstību un sadarbību. Nolīgums ietver mērķtiecīgus palielinājumus Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentam (NDICI) – “Eiropa pasaulē” (12,3 miljardi eiro), galveno uzmanību veltot Ukrainai un Moldovai, migrācijai dienvidu kaimiņreģionā, kā arī humānās palīdzības programmai (1,8 miljardi eiro), lai risinātu krīzes situācijas visā pasaulē;

1,5 miljardus eiro Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un 956,8 miljonus eiro Integrētās robežu pārvaldības fondam, lai pastiprinātu sadarbību ārējo robežu pārvaldībā, kā arī migrācijas un patvēruma politiku, kā arī atbalstu dalībvalstīm, kas uzņem bēgļus no Ukrainas;

3,0 miljardus eiro Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, lai nodrošinātu modernu, augstas veiktspējas transporta infrastruktūru pārrobežu savienojumu atvieglošanai [īpašs uzsvars tiek likts uz ES-Ukrainas solidaritātes joslu stiprināšanu un — reaģējot uz enerģētikas krīzi, — uz enerģētikas sadaļu, papildinot 20 miljardu eiro priekšlikumu par REPowerEU];

295,2 miljonus eiro projektam “Militārā mobilitāte”, lai uzlabotu civilo un militāro mobilitāti;

3,7 miljardus eiro programmai “Erasmus+”, lai veiktu ieguldījumus jauniešu labā, tostarp palīdzot skolēniem un studentiem, kas bēg no Ukrainas, kā arī 332,8 miljonus eiro kultūras un radošajām nozarēm, izmantojot programmu “Radošā Eiropa”;

62,9 miljardus eiro saistībās, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, veicinot investīcijas ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas jomā;

53,6 miljardus eiro kopējai lauksaimniecības politikai un 1,1 miljardu eiro Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondam, Eiropas lauksaimniekiem un zvejniekiem, kā arī lauksaimniecības un pārtikas un zivsaimniecības nozares noturības stiprināšanai un krīzes pārvarēšanai nepieciešamo iespēju nodrošināšanai;

12,4 miljardus eiro programmai “Apvārsnis Eiropa”, lai atbalstītu ES pētniecību tādās jomās kā veselība, digitālā joma, rūpniecība, kosmoss, klimats, enerģētika un mobilitāte;

602,8 miljonus eiro Vienotā tirgus programmai, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus visā Savienībā;

739,3 miljonus eiro programmai “ES – veselībai”, lai atbalstītu Eiropas veselības savienību un vispusīgi tiktu apmierinātas Savienības pilsoņu veselības vajadzības;

1,5 miljardus eiro no Taisnīgas pārkārtošanās fonda tam, lai nodrošinātu, ka pāreja uz klimatneitralitāti dod rezultātu visiem, un 755,5 miljonus eiro no programmas “LIFE”, lai atbalstītu rīcību vides un klimata politikas jomā;

309,9 miljonus eiro Iekšējās drošības fondam, 945,7 miljonus eiro Eiropas Aizsardzības fondam, lai atbalstītu Eiropas stratēģisko autonomiju un drošību, un 157,0 miljonus eiro Eiropas aizsardzības rūpniecības stiprināšanai, izmantojot kopīgu iepirkumu.

Līdztekus 2023. gada budžetam ES valstis arī turpmāk varēs paļauties uz atbalstu, kas tiek sniegts no atveseļošanas instrumenta NextGenerationEU un tā pamatā esošā Atveseļošanas un noturības mehānisma.

Gada budžetu 2023. gadam tagad oficiāli pieņems Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments. Patlaban paredzēts, ka balsojums plenārsēdē, kas iezīmēs procesa beigas, notiks 2022. gada 23. novembrī.