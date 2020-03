Viltus 'Covid-19' palīglīdzekļi: 'Amazon' no pārdošanas izņem miljons produktu

Tiešsaistes tirdzniecības milzis "Amazon" no pārdošanas izņēmis ap miljons produktu, kuru pārdevēji reklāmas materialos apgalvojuši, ka to preces palīdz aizsargāties no koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19".

Uzņēmums pašreiz izstrādā rīcības plānu, kurā būtu noteikts, pēc kādām vadlīnijām un kritērijiem pārdevēju darbību uz laiku apturēt vai liegt pavisam. Tāpat "Amazon" norāda, ka kompānija apturējusi desmitiem tūkstošu produktu tirdzniecību, kas radījuši aizdomas par krāpšanos ar cenām, negodprātīgi izmantojot cilvēku bailes un specifisku preču iztrūkumu veikalos.

Kā vēsta CNBC, "Amazon" jau iepriekš brīdinājis, ka vērsīsies pret pārdevējiem, kas sola ārstēt koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19" . Uzņēmuma rīcība seko pēc tam, kad jau februārī Pasaules Veselības organizācija (PVO) brīdināja par viltus informācijas izplatības straujo tempu.

PVO un "Amazon" pārstāvji iepriekš apspriedušies, kādi produkti būtu uzskatāmi par maldinošiem, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Jau ziņots, ka visi laboratoriskie izmeklējumi Latvijā, kas veikti no šī gada 29. janvāra, pret koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19" izrādījušies negatīvi, svētdien, 1. martā, publiskā paziņojumā apliecināja Slimību profilakses un kontroles centrs.

"Covid-19" laboratorisko izmeklējumu skaits kopumā ir 97, no tiem vismaz 15 ir veikti bērniem. Šobrīd visi izmeklējumi negatīvi.

PVO devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītājai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir cibetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.