Volstrītas indeksi aug līdz jauniem rekordiem

Ņujorkas biržas indeksi piektdien pieauga līdz jauniem rekordiem, turpinoties pozitīvam noskaņojumam par tirdzniecību un spēcīgiem ASV ekonomikas datiem.

Pieauga arī Eiropas biržu indeksi, kā arī ASV dolāra vērtība, bet naftas cenas kritās.

"Tiekot līdz jaunam maksimumam, nevajag daudz, lai tiktu līdz vēl vienam," sacīja "National Securities" galvenais tirgus stratēģis Ārts Hogans, kurš raksturoja investorus kā "apmierinātus".

"Tarifi, iespējams, ir izplēnējuši, un mēs varbūt redzēsim mazāk tarifu 2020.gadā," viņš sacīja, atsaucoties uz ASV un Ķīnas pagājušās nedēļas paziņojumu, ka jaunu muitas tarifu noteikšana ir atcelta.

Investori arī ir vairāk pārliecināti, ka ASV izvairīsies no recesijas, pēc spēcīgu ASV ekonomikas datu publicēšanas. Piektdien publicēti oficiāli dati apstiprināja, ka ASV ekonomika 3.ceturksnī pieaugusi par 2,1%.

ASV dolāra vērtība pret citām svarīgajām valūtām, kas pēdējos mēnešos bija kritusies, piektdien pieauga, ko veicināja labs ASV personīgo ienākumu līmenis un patērētāju pārliecības dati, kā arī jauni akciju tirgus rekordi.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 0,4% līdz 28 455,09 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,5% līdz 3221,22 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,4% līdz 8924,96 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 0,1% līdz 7582,48 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,8% līdz 13 318,90 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,8% līdz 6021,53 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 1,2% līdz 60,44 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,6% līdz 66,14 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1122 līdz 1,1074 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3009 līdz 1,3000 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 109,37 līdz 109,47 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,49 līdz 85,20 pensiem par eiro.