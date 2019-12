Volstrītas indeksi sasnieguši jaunus rekordus pēc ASV-Ķīnas vienošanās

Volstrītas indeksi pirmdien, 16. decembrī, pieauga līdz jauniem rekordiem trešo tirdzniecības sesiju pēc kārtas, investoriem uztverot ziņu par jaunu ASV-Ķīnas tirdzniecības vienošanos un Pekinai publiskojot spēcīgus ekonomikas datus.

ASV un Ķīnas amatpersonas piektdien paziņoja par daļēju tirdzniecības vienošanos. ASV prezidents Donalds Tramps atteicās no svētdien plānotās jaunu muitas tarifu ieviešanas Ķīnas precēm 160 miljardu ASV dolāru vērtībā un piekrita samazināt dažus no jau esošajiem tarifiem Ķīnas precēm, savukārt Ķīna apņēmās vairāk iepirkt ASV rūpniecības produkciju, enerģētikas preces un lauksaimniecības ražojumus.

Visi trīs galvenie ASV biržu indeksi pirmdien noslēdza tirdzniecības sesiju ar jauniem rekordiem, un ievērojami pieauga arī Londonas, Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi.

"FTN Financial" analītiķis Kriss Lovs gan pavēstīja, ka tirgu līksmība varbūt nav pilnīgi pamatota.

"Labākais, ko var teikt, ir, ka tas likvidē dažus no negatīvajiem scenārijiem, par kuriem cilvēki uztraucās," sacīja Lovs.

"Es domāju, ka tirgū kāpums ir vienkārši tāpēc, ka sliktākā gadījuma scenārijs par ASV-Ķīnas tirdzniecības krišanos vairs nepastāv."

Ķīnas amatpersonas publiskoja datus, ka Ķīnas mazumtirdzniecības un rūpniecības sektoros novembrī pieaugums bijis labāks par gaidīto. Tās bija labas ziņas, noslēdzoties gadam, kas bijis grūts pasaules otrajai lielākajai ekonomikai.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,4% līdz 28 235,89 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,7% līdz 3191,45 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,9% līdz 8814,23 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 2,3% līdz 7519,05 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,9% līdz 13 407,66 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 pieauga par 1,2% līdz 5991,66 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 0,2% līdz 60,21 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,2% līdz 65,34 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1121 līdz 1,1139 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,3331 līdz 1,3286 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 109,38 līdz 109,60 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,42 līdz 83,82 pensiem par eiro.