'Volvo' pilnībā pāries uz elektriskajiem transportlīdzekļiem

"Volvo Cars" līdz 2030. gadam pāries tikai uz elektrisko transportlīdzekļu tirdzniecību, paziņojis Zviedrijas autoražotājs.

Līdz tam laikam tas pieliks punktu visiem automašīnu modeļiem ar iekšdedzes dzinējiem, ieskaitot hibrīdus, ziņo "BBC".

Automašīnu ražotājs arī plāno veikt lielus ieguldījumus tiešsaistes tirdzniecībā un savu produktu vienkāršošanā.

Tas cenšas izmantot augošo pieprasījumu pēc elektroautomašīnām, tostarp Ķīnā, kas jau tagad ir viens no "Volvo" lielākajiem tirgiem. Automašīnu ražotāji arī reaģē uz valdību izdarīto spiedienu paātrināt to pāreju uz elektriskajiem transportlīdzekļiem. Piemēram, no 2030. gada Lielbritānijā netiks pārdotas jaunas automašīnas, kas pilnībā darbināmas ar benzīnu un dīzeļdegvielu.

"Lai saglabātu panākumus, mums ir nepieciešama rentabla izaugsme. Tāpēc tā vietā, lai ieguldītu sarūkošā biznesā, mēs izvēlamies ieguldīt nākotnē – elektriskajos transportlīdzekļos un tiešsaistes biznesā," skaidro vadītājs Hakans Samuelsons.

"Volvo" neieguldīs līdzekļus automašīnu ar ūdeņraža degvielas šūnām izstrādē, jo neuzskata, ka klientu pieprasījums pēc tām būs pietiekams. Pastāvot arī jautājums par ūdeņraža pieejamību salīdzinājumā ar elektromobiļu uzlādes punktiem.

"Volvo" iepriekš informējis, ka līdz 2025. gadam puse no tā pārdotajām automašīnām būs pilnībā elektriskas, pārējie – hibrīdi.

"Automašīnām ar iekšdedzes dzinējiem nav ilgtermiņa perspektīvas," sacījis autoražotāja tehnoloģiju vadītājs Henriks Grīns.

Februārī "Volvo" atteicās no apvienošanās plāniem ar Ķīnas automobiļu gigantu "Geely", bet abi uzņēmumi pavēstīja, ka veidos partnerību, lai izgatavotu elektrisko automašīnu komponentus.