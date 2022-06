'VTT' un 'Neste' būvēs enerģijas pārvēršanas šķidrumā tehnoloģiju rūpnīcu

"VTT" un "Neste" vienojušās būvēt integrētu enerģijas pārvēršanas šķidrumā tehnoloģiju (e-degvielas) demonstrācijas rūpnīcu "VTT Bioruukki" eksperimentālajā centrā Espo, lai veiktu CO 2 uztveršanu, ražotu videi draudzīgu ūdeņradi un e-degvielas, informē "Neste".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Enerģijas pārvēršanas šķidrumā tehnoloģijas ir ceļā uz vērienīgu komercializāciju. E-degvielas piedāvā veidu, kā paplašināt oglekļa izmešu ziņā neitrālu transportlīdzekļu degvielu piedāvājumu, ne tikai izmantojot no biomasas iegūtu atjaunojamo degvielu, lai aizstātu fosilās degvielas esošajos iekšdedzes dzinējos. Iegūtais galaprodukts ir transportlīdzekļu degviela, kas piemērota lidmašīnām, kuģiem, kā arī smagajiem un vieglajiem automobiļiem.

Augstas temperatūras elektrolīzes, CO 2 uztveršanas un ogļūdeņražu sintēzes tehnoloģiju izstrāde ir pabeigta "Business Finland" finansētajā "Veturi" e-degvielas izpētes projektā, un integrētā tehnoloģija tagad ir gatava ieviešanai.

Darbs ir sācies ar pirmajām izmaiņām "VTT Bioruukki" izpētes infrastruktūrā. Somijas "VTT" Tehniskās pētniecības centrs ir viena no vadošajām pētniecības iestādēm Eiropā. 2022. gadā un 2023. gada sākumā jūras konteineros esošās elektrolīzes, CO 2 uztveršanas un sintēzes iekārtas tiks savienotas savā starpā un ar "VTT Bioruukki" izpētes infrastruktūru. Paredzams, ka e-degvielas projekta izmēģinājumi tiks pabeigti 2023. gadā. Infrastruktūras izveide enerģijas pārvēršanas šķidrumā ražošanai veicina "Neste" un "VTT" sadarbības stiprināšanu e-degvielas ražošanas attīstībā no izmēģinājuma līdz komerciālam mērogam.

Tehnoloģiju demonstrācijā tiks izmantota CO 2 uztveršana no dūmgāzēm, ūdeņraža ražošana ar ļoti efektīvu augstas temperatūras elektrolīzi un degvielas sintēze, kuras pamatā ir "Fischer-Tropsch" tehnoloģija. Gan CO 2 uztveršanas, gan elektrolīzes risinājumus nodrošina Somijas projekta partneri "Kleener Power Solutions Oy" un "Carbonreuse Finland Oy", kā arī "Convion Oy" un "Elcogen Oy". "VTT" nodrošinās degvielas sintēzes iekārtu un tehnoloģiju, bet "Neste" veic sintētiskās jēlnaftas pārveidi par specifikācijām atbilstošiem degvielas produktiem. "Neste" sagaida veiksmīgu integrētu tehnoloģiju demonstrāciju un vismaz 300 kilogramus sintētiskās jēlnaftas sintētiskās degvielas pārstrādei.

"Neste" šo biznesa platformu uzsāka 2019. gadā saistībā ar saviem centieniem komercializēt "Power-to-X" stratēģiju sintētiskās e-degvielas un e-izejmateriālu ražošanai. "Lai transporta nozarē spētu aizstāt jēlnaftu, jāizmanto visi ilgtspējīgie risinājumi, tai skaitā atjaunojamās degvielas, elektriskie transportlīdzekļi un sintētiskās degvielas (e-degvielas, izmantojot "Power-to-X"). "Power-to-X" ir viens no tehnoloģiju veidiem, kam ir potenciāls sniegt jaunus izejmateriālus papildus biomasai, izmantojot inovācijas, lai paātrinātu izmešu samazināšanu transporta nozarē," teic "Neste" inovāciju biznesa platformas "Power-to-X" viceprezidents Ditmārs Hūbers.