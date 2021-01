'WhatsApp' atliek jauno privātuma politikas noteikumu ieviešanu

Populārās saziņas lietotnes "WhatsApp" uzņēmums piektdien atlika jauno privātuma politikas noteikumu ieviešanu, kas ļaus "WhatsApp" vairāk dalīties informācijā ar savu mātesuzņēmumu "Facebook", kamēr par privātumu nobažījušies lietotāji masveidā atstāj šo lietotni un pāriet uz konkurējošām platformām "Telegram" un "Signal".

"WhatsApp" atcēla 8. februāra termiņu, līdz kuram lietotājiem ir jāapstiprina jaunie privātuma politikas noteikumi, un paziņoja, ka izmantos šo pauzi, lai kliedētu dezinformāciju par privātumu un drošību.

"Mēs no tik daudziem cilvēkiem esam dzirdējuši, cik liels apjukums ir par mūsu pēdējo atjauninājumu," bloga paziņojumā vēstīja "WhatsApp". "Šis atjauninājums nepaplašina mūsu spēju dalīties datos ar "Facebook''."

Uzņēmums solīja, ka tas "pakāpeniski vērsīsies pie cilvēkiem, lai tie pārskatītu šo politiku savā tempā, pirms 15. maijā kļūs pieejamas jaunās biznesa iespējas", un ka "nevienam [lietotājam] konts netiks apturēts vai dzēsts 8. februārī".

Atjauninājums attiecas uz to, kā tirgotāji, izmantojot "WhatsApp" tērzēšanai ar klientiem, var dalīties datos ar "Facebook", kas varētu izmantot šo informāciju mērķētām reklāmām.

"Mēs nevaram redzēt jūsu privātos paziņojumus vai dzirdēt jūsu zvanus, un arī "Facebook" to nevar," agrāk publicētā bloga paziņojumā skaidroja "WhatsApp". "Mēs nesaglabājam datus par to, kuram kāds sūta paziņojumus vai zvana. Mēs nevaram redzēt jūsu kopīgo lokāciju, un arī "Facebook" to nevar."

Gaidāmais "WhatsApp" noteikumu atjauninājums jau izraisījis lietotāju asu kritiku visā pasaulē, jo bez šo noteikumu apstiprināšanas viņiem tiks liegta "WhatsApp" izmantošana.

Šīs izmaiņas gan neskars lietotājus Eiropas Savienībā (ES). "WhatsApp" uzsver, ka ES lietotāju dati netiks nodoti "Facebook" rīcībā, kad viņi piekritīs jaunajiem noteikumiem.

"Izmaiņas lietošanas noteikumos un privātuma politikā nekādi neietekmē "WhatsApp" datu apmaiņas praksi Eiropas reģionā," britu laikraksts "Independent" citēja "Whatsapp" oficiālo pārstāvi.

"Lai novērstu jebkādas šaubas, "WhatsApp" arī turpmāk nenodos Eiropas reģiona "WhatsApp" lietotāju datus "Facebook", lai "Facebook" varētu tos izmantot savu produktu un reklāmu uzlabošanai," viņš uzsvēra.

"WhatsApp" ilgstoši lepojies ar savu apņemšanos sniegt lietotājiem drošību un privātumu, pateicoties šifrētām sarunām un citām nozīmīgām tehnoloģijām, kas iestrādātas platformā.

Taču ziņa par jaunajiem noteikumiem radīja bažas par gluži pretējo, proti, ka cilvēku personīgā informācija netiek glabāta noslēpumā, bet gan koplietota ar "Facebook".

Eksperti gan norādījuši, ka "WhatsApp" ievāktā informācija nav cilvēku sarakstes, jo tās ir šifrētas un uzņēmums tās nevar redzēt, pat ja vēlētos. Šī informācija toties ir personu dati, tostarp lietotāju telefona numuri, viņu kontakti, profilu vārdi, attēli un diagnostikas dati.

Tādējādi vismaz pagaidām lietotāji var nesatraukties, ka privātas "WhatsApp" sarunas tiks izmantotas reklāmas vai citiem nolūkiem, skaidroja eksperti.