19.06.2019 10:17 'Wolt' attīstībā iegulda vēl 160 miljonus ASV dolāru Authors DELFI Bizness Article Actions 1 Foto: Publicitātes attēli Ēdienu piegādes uzņēmums "Wolt" paziņojis par 160 miljonu ASV dolāru (142 miljonu eiro) investīcijām starptautiskās izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā. Investīcijas sastāv no divām iepriekš neizpaustām kārtām – nesen noslēgtā darījuma ar "ICONIQ Capital" par 130 miljonu ASV dolāru (115 miljonu eiro) lielu finansējumu un iepriekš, 2018. gada janvārī, noslēgta darījuma ar "83North" par finansējumu 30 miljonu ASV dolāru (26 miljonu eiro) apmērā. Arī "Highland Europe", "EQT Ventures" un "Lifeline Ventures" veicis ieguldījumus investīciju kārtās. "Wolt" izmantos šo jauno finansējumu, lai turpinātu investēt uzņēmējdarbības izaugsmē un paplašināšanā, portālu "Delfi" informēja kompānijā. "Tiek lēsts, ka tiešsaistes ēdiena piegādes tirgus globāli pieaugs no pašreizējiem 35 miljardiem ASV dolāru (31 miljarda eiro) līdz 365 miljardiem ASV dolāru (324 miljardiem eiro) 2030. gadā. Tā ir milzīga iespēja tādiem uzņēmumiem kā "Wolt" visā pasaulē. Taču, kaut arī ikvienam, kas darbojas šajā tirgū, virtuāli var būt ļoti spēcīga izaugsme, ir neticami sarežģīti to noturēt un vienlaikus veidot ilgtermiņā dzīvotspējīgu biznesu. Tas ir "Wolt" mērķis – izveidot visefektīvāko uzņēmumu ēdiena piegādes sfērā. Jaunā investīciju kārta ir pierādījums tam, cik daudz jau esam paveikuši, lai šo mērķi sasniegtu, un cik daudz vēl ir darāms," sacījis "Wolt" līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs Miki Kusi. "Mūsu darbība Latvijā ir bijusi ļoti nozīmīga, lai izveidotu "Wolt" kā ilgtspējīgu spēlētāju ēdienu piegādes tirgū un veidotu ceļu uz finansējuma pēdējo kārtu. Esmu ļoti pateicīga mūsu Latvijas komandai un klientiem, kuru aizvien pieaugošā mīlestība un uzticība ir mūsu motivācija katrai dienai," turpina "Wolt" ģenerāldirektore Baltijā Līsa Ristala. Mazliet vairāk nekā pirms gada "Wolt" darbojās četrās Ziemeļvalstīs un 10 pilsētās. Pa šo laiku "Wolt" ir paplašinājis savu darbību līdz 15 valstīm un 50 pilsētām visā Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionā. "Wolt" pamatrisinājums ēdiena piegādei ir tā patentētā tehnoloģija: uzņēmuma platforma reāllaikā optimizē loģistiku, nodrošinot, ka "Wolt" piegādā ēdienu efektīvāk nekā vairums industrijas pārstāvju. "Wolt" ir dibināts Helsinkos 2014. gadā, šodien tajā strādā vairāk nekā 450 darbinieku 15 valstīs. "Wolt" sadarbojas ar vairāk nekā 5000 restorāniem un 10 000 kurjeriem 50 pilsētās. Līdz šim "Wolt" ir ieguvis 175 miljonu ASV dolāru (155 miljonu eiro) lielu finansējumu no investoriem, kuru starpā ir "ICONIQ Capital", "Highland Europe", "83North", "EQT Ventures", "Inventure", "Lifeline Ventures", "Supercell" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Ilka Pānanens (Ilkka Paananen) un "Nokia" valdes priekšsēdētājs Risto Sīlasmā (Risto Siilasmaa). Pirms "Wolt" mūsu investori ir atbalstījuši tādus uzņēmumus kā "Alibaba", "Netflix", "Just Eat", "Adyen", " iZettle", "Intercom" un "Zoom". Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Pamanījāt kļūdu?

