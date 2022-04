Ziemeļu Investīciju banka piešķir 50 milj. eiro Lietuvas mājokļu atjaunošanai

Ziemeļu Investīciju banka (Nordic Investment Bank, NIB) un Lietuvas "SB Modernisation Fund" parakstījuši vienošanos par 50 milj. eiro aizdevumu, kurš vērsts uz plašu mājokļu renovāciju visā Lietuvā, ziņo NIB.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aizdevuma termiņš ir 25 gadi un tas būs nozīmīgs papildinājums nesen izveidotajam 275 milj. eiro vērtajam fondam, kura līdzekļus varēs izmantot mājokļu modernizācijai. Pašlaik programma paredz, ka tādējādi būs iespējams atjaunot ap 600 māju, no kā iegūs aptuveni 16 tūkstoši mājsaimniecību. Programmas mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus un samazināt enerģijas patēriņa izmaksas.

Paredzēts, ka programmas rezultātā tiks ietaupīti 200 GWh enerģijas, 50 tūkst. CO 2 ik gadu.

Finansējumam varēs pieteikt tikai tie projekti, kuru īstenošanas nodrošinās vismaz 40% enerģijas patēriņa samazinājumu. Tomēr iepriekš līdzīgu projektu ietvaros Lietuvā samazinājums ir pat lielāks – 70%.

Programma tiek realizēt ilgtermiņa mājokļu renovācijas stratēģijas ietvaros, kura paredz līdz 2050. gadam transformēt esošo ēku fondu Lietuvā. Līdz šim šajā valstī ir atjaunoti aptuveni 10% dzīvojamā fonda. .

"SB Modernisation Fund" atbalsta valsts granti, citi finanšu mehānismi Lietuvā, kā arī līdzekļi no Eiropas strukturālie un investīciju fondiem ( ESIF). Tas ir saņēmis aizdevumus arī no Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Padomes Attīstības bankas (The Council of Europe Development Bank – CEB), "INVL Asset Management", "Swedbank" and "Šiaulių Bankas".

Fondu administrē " Šiaulių Bankas".