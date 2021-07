Ziņojums: pandēmijas laikā nav izdevies aizsargāt ES aviopasažieru tiesības

Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā nav izdevies piemērot aviopasažieru tiesības, izriet no Eiropas Revīzijas palātas (ERP) publicētā īpašā ziņojuma.

Atbilstoši tiesību aktiem aviokompānijām ir pienākums par atceltajiem reisiem atmaksāt pasažieriem naudu, taču daudzas aviokompānijas piespieda patērētājus atmaksas vietā pieņemt vaučerus, lai gan tāda prakse nav likumīga. ES revidenti arī norāda, ka aviokompānijas un komplekso ceļojumu operatori saņēma valsts atbalstu miljardiem eiro apmērā, tomēr atbalsta sniegšana netika sasaistīta ar nosacījumu par zaudējumu atlīdzināšanu pasažieriem.

Covid-19 pandēmijas laiks ES gaisa transportam sagādāja smagu triecienu. Ceļošanas ierobežojumi, ko dalībvalstis bieži ieviesa nesaskaņoti, izraisīja 7000 gaisa maršrutu slēgšanu Eiropas lidostu tīklā; reisu atcelšana Eiropas Savienībā no 2020. gada marta līdz 2021. gada martam skāra desmitiem miljonupasaži eru. ES tiesību aktos paredzēts, ka šādos gadījumos aviopasažieriem ir tiesības uz biļetes cenas atlīdzināšanu vai atceltā reisa maršruta maiņu. Tomēr negaidītā reisu atcelšana aviokompānijām un komplekso ceļojumu operatoriem radīja pēkšņas un nopietnas likviditātes grūtības. Daudzas dalībvalstis reaģēja strauji un sniedza šiem uzņēmumiem nepieredzēti lielu valsts atbalstu, lai nodrošinātu to turpmāko darbību un glābtu tos no iespējamā bankrota.

"Pandēmija atstājusi daudz seku, tostarp nelabvēlīgi skārusi ES aviopasažieru tiesības," izteicās par šo ziņojumu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekleA nnemie Turtelboom. "Ir darīts viss iespējamais, lai atbalstītu aviokompāniju un komplekso ceļojumu operatorus, bet pārāk maz ir darīts, lai Eiropas Savienībā nodrošinātu miljoniem iedzīvotāju tiesību ievērošanu."

Revidenti secina, ka krīzes pirmajos mēnešos daudzi pasažieri zaudēja viņiem pienākošos naudu. Tas pat notika ar dalībvalstu piekrišanu: 15 dalībvalstis, tostarp Francija, Nīderlande, Beļģija, pieņēma ārkārtas noteikumus, lai atbrīvotu aviokompānijas un komplekso ceļojumu operatorus no līdzšinējās atbildības par pasažieru zaudējumu atlīdzināšanu. Pretēji ES tiesību aktiem daudzi pasažieri bija spiesti pieņemt vaučerus, kuri ne vienmēr bija nodrošināti pret aviokompāniju maksātnespēju un samazināja izredzes uz atlīdzinājumu. No 2020. gada vidus aviokompānijas sāka atmaksāt pasažieriem naudu. Taču atlīdzināšana lielākoties aizņēma krietni ilgāku laiku nekā tiesību aktos noteiktās septiņas dienas pasažieriem, kuri iegādājušies tikai lidojumu, vai 14 dienas ceļotājiem, kuri kompleksā iegādājušies gan lidojumu, gan izmitināšanu. Vēl grūtāk klājās pasažieriem, kuri nebija iegādājušies biļetes tieši no aviokompānijām. Viņi nereti tika "futbolēti" no starpniekiem (piemēram, ceļojumu aģentūrām) pie aviokompānijām un otrādi un labākajā gadījumā saņēma daļēju atlīdzinājumu vai arī atguva to daudz vēlāk. Sliktākajā gadījumā viņi atlīdzinājumu nesaņēma vispār.

Tikmēr Eiropas Komisija apstiprināja publiskus pasākumus ar nolūku atbalstīt aviokompānijas un komplekso ceļojumu operatorus, kurus visā Eiropas Savienībā nopietni bija ietekmējusi Covid-19 krīze. Tas notika rekordīsā laikā: 54 lēmumus par valsts atbalstu pieņēma vidēji 13 dienās pēc izziņošanas, 23 lēmumus – nedēļas laikā. No 2020. gada marta līdz 2021. gada aprīlim dalībvalstis kopumā piedāvāja gandrīz 35 miljardus eiro publisko līdzekļu. "Air France" un "KLM" kopā saņēma vairāk nekā 11 miljardus eiro, "Lufthansa" – vairāk nekā 6 miljardus eiro, "TUI", "TAP" un "SAS" – vairāk nekā miljardu eiro katra, un šo sarakstu varētu turpināt. Tomēr dalībvalstis skaidri nenoteica, ka viens no atbalsta piešķiršanas nosacījumiem varētu būt pasažieru zaudējumu atlīdzināšana, lai gan Komisija, pēc iespējas izmantojot ierobežotās pilnvaras pasažieru tiesību jomā, bija nepārprotami paskaidrojusi, ka dalībvalstis to varētu darīt. Galu galā dalībvalstis atstāja aviopasažieru zaudējumu atlīdzināšanu aviokompāniju ziņā, bet tās šo valsts atbalstu izmantoja atbilstoši savām prioritātēm. Revidenti atzīmē, ka rezultātā aviopasažieru tiesību ievērošanas gadījumi Eiropas Savienībā tika risināti ļoti atšķirīgi.

ES revidenti, pamatojoties uz saviem secinājumiem, ir izstrādājuši konkrētus ieteikumus Eiropas Komisijai ar mērķi labāk aizsargāt aviopasažieru tiesības

Pasažieru tiesību aizsardzība ir ES politika, kas tieši ietekmē iedzīvotājus un tādējādi ir ļoti pamanāma visās dalībvalstīs. Tās definē ES līmenī, tās piemēro transporta pakalpojumu sniedzēji, un valsts iestādes uzrauga to ievērošanu.