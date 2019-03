Zviedrijas iestādēs iesniegtā sūdzībā Brauders vaino 'Swedbank' naudas atmazgāšanā

Investīciju kompānijas "Hermitage Capital Management" līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders Zviedrijas iestādēs iesniedzis sūdzību, kurā vaino banku "Swedbank" naudas atmazgāšanā, ziņo Igaunijas laikraksts "Postimees".

""Swedbank" darbinieki, kas bija atbildīgi par attiecībām ar klientiem, bija bezrūpīgi un nemēģināja apturēt aizdomīgas transakcijas. Vairākos gadījumos briesmu pazīmes bija nepārprotamas, un tas radījis jautājumu, vai darbinieki apzināti līdzdarbojās," sūdzībā raksta Brauders.

Sūdzībā, kas iesniegta Zviedrijas prokuratūrā un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas iestādē, detalizēti aprakstītas shēmas, kā caur čaulas kompāniju kontiem "Swedbank" pārskaitītas summas 176 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas saistītas ar tā dēvēto Magņitska lietu.

Šajās shēmās izmantoti vairāk nekā 100 konti Igaunijas "Swedbank", kas tika atvērti no 2007. līdz 2015. gadam. Daudzus no šiem kontiem atvērušas čaulas kompānijas, teikts Braudera sūdzībā.

Tajā sacīts, ka ar Magņitska lietu saistītā nauda pārskaitīta starp kontiem "Swedbank", "Danske Bank" un Lietuvas "Ūkio bankas". Tostarp 158 miljoni dolāru pārskaitīti no "Ūkio bankas" uz apmēram 600 "Swedbank" kontiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, piemēram, 36 miljonus eiro aizdomīgo līdzekļu saņēmusi ārzonā reģistrētā firma "Esterson Enterprises", kurai bijis bankas konts Igaunijā. Pēc "Hermitage Capital" rīcībā esošās informācijas, "Esterson Enterprises" saņēmusi 16 miljonus dolāru no firmas "Altem Invest", par kuras īpašnieku tiek uzskatīts Krievijas uzņēmējs Dmitrijs Kļujevs, kuru "Hermitage Capital" apsūdz liela mēroga izlaupīšanu no Krievijas valsts budžeta organizēšanā. ASV Finanšu ministrija iekļāvusi Kļujevu to personu sarakstā, pret kurām noteiktas sankcijas atbilstoši Magņitska likumam.

Jau ziņots, ka iepriekš Brauders iesniedzis vairākas sūdzības vairākās valstīs, tostarp Igaunijā, kurā vaino naudas atmazgāšanā "Danske Bank" un "Nordea".

Brauders kļuvis pazīstams ar kampaņu sava bijušā darbinieka advokāta Sergeja Magņitska piemiņas saglabāšanai.

Magņitskis nomira 2009. gada novembrī pēc 358 pirmstiesas aizturēšanas izolatorā pavadītām dienām. Viņu aizturēja pēc tam, kad advokāts bija apsūdzējis vairākas Krievijas amatpersonas liela mēroga korupcijā un Krievijas budžeta izlaupīšanā. Magņitskim tika liegta pienācīga medicīniskā aprūpe, un viņš nomira astoņas dienas pirms termiņa, kad viņš būtu bijis jāatbrīvo vai jātiesā.

Magņitskis savulaik atklāja, ka tiesībsargājošo iestāžu darbinieki piesavinājušies valsts budžeta līdzekļus 5,4 miljardu rubļu apmērā. Tiek uzskatīts, ka šīs personas atriebjoties organizējušas jurista kriminālvajāšanu, par šīs naudas izsaimniekošanu apsūdzot pašu Magņitski.

2013. gadā Krievijas tiesa Brauderam aizmuguriski piesprieda deviņu gadu cietumsodu par izvairīšanos no nodokļiem.

Par izvairīšanos no nodokļiem Krievijas tiesa 2013. gadā notiesāja arī Magņitski, lai gan viņš jau četrus gadus bija miris.