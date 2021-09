Ap to laiku radās jauna biznesa niša, kuras pamatā bija kalkulatoros izmantotā šķidro kristālu tehnoloģija, – kvarca pulksteņi. Tiesa, Eiropas mehānisko pulksteņu ražotāji toreiz augstprātīgi apgalvoja, ka elektronisko pulksteņu nēsāšana ir necieņa un joprojām ir tikai īslaicīgs eksotisks aksesuārs. Šāda augstprātība viņiem izmaksāja dārgi. Japānas mehānikas uzņēmumi nenobijās no šīs tehnoloģijas, un ātri kļuva skaidrs, ka kvarca pulksteņi ir ērts priekšmets par pieejamu cenu, kas var kļūt moderns un stilīgs.



1974. gadā "Casio" izgatavoja savu pirmo rokas pulksteni "Casiotron", kas rādīja ne tikai laiku, bet arī datumu. 1979. gadā "Casio" ienāca arī mūzikas instrumentu tirgū, ražojot pirmās digitālās klavieres ar elektronisko tastatūru "Casiotone". Savukārt 1980. gadā tika izgatavots pirmais pulkstenis ar iebūvētu kalkulatoru "Casio C-80".



1981. gadā "Casio" sāka izstrādāt pilnīgi jaunu un unikālu pulksteņu koncepciju ar nosaukumu "G-SHOCK". Dizaineriem un inženieriem tika dots uzdevums, kas balstīts uz "trīs desmitu" noteikumu: izveidot pulksteni, kuram nevajadzētu salūzt, nokrītot no 10 metru augstuma, izturēt 10 bāru spiedienu, kā arī tam būtu akumulators, kas kalpotu 10 gadus. Tas nebija tik vienkārši – pēc divu gadu darba nebija iespējams nodrošināt pulksteņa izturību, līdz beidzot uzņēmuma galvenajam inženierim, kurš bija izgājis ārā uzsmēķēt un ieraudzīja meiteni spēlējamies ar bumbu, ienāca prātā lieliska ideja ievietot pulksteni gumijas korpusā, kas pasargātu to no triecieniem un nodrošinātu ideālu mitruma necaurlaidību. Tā pēc divu gadu darba un pēc 200 prototipu testēšanas 1983. gadā pasaulē nāca pirmais "G-SHOCK" sērijas modelis DW-5000C. Šie pulksteņi ar savu spēcīgo un agresīvo dizainu un neticamo izturību, papildināti ar dažādām funkcijām, ātri kļuva par "Casio" uzņēmuma vizītkarti un aktīvu dzīvesveidu popularizējošu laikmetīgu atribūtu.



1983. gadā "Casio" sāka ražot arī kredītkartes izmēra televizoru ar šķidro kristālu displeju un rokas elektronisko pulksteni ar tālruņa numuru datubāzi. Tika sākta arī printeru ražošana. 20. gadsimta pēdējā desmitgadē "Casio" paplašināja savu klāstu. 1994. gadā parādījās jauni zīmoli: "Baby-G" – izturīgi pulksteņi sportiskām meitenēm, klasiskā pulksteņu līnija "Edifice", "ProTrek" pulksteņu līnija alpīnistiem un riteņbraucējiem. 1995. gadā "Casio" radīja savu PH-100 mobilo tālruni, kā arī kabatas datoru "Cassiopeia" un pasaulē pirmo radio vadāmo pulksteni FKT-100. Uzņēmums ražoja arī radioaparātus, printerus un peidžerus. Mūsdienās daudz kas no tā ir atmests, bet "Casio", kurā strādā 11 tūkstoši darbinieku, ražo kalkulatorus, skaņas iekārtas, kameras, mūzikas instrumentus un pulksteņus (un kopš 2016. gada – arī viedtālruņus).