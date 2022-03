"Mēs rādīsim līdz pat pasaules galam. Un, kad tas pienāks, mēs paziņosim par to ziņās, ieslēgsim dziesmu "Closer to you, Lord" un beigsim pārraidi," sacīja Roberts Edvards Tērners, viena no pasaulē lielākajiem kabeļtelevīzijas ziņu tīkliem CNN dibinātājs, pazīstams ar savu segvārdu Teds. Teds Tērners.