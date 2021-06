Pandēmija, kas 2020. gadā pāris mēnešos izplatījās pa visu pasauli, ieviesa arī izmaiņas tajā kā cilvēki strādāt – daļa bija spiesta pārtraukt darbu, bet daļai bija jāstrādā no mājām. Kā aptaujas un pētījumi liecina, daļa darbinieku ir tā pieraduši strādāt no mājām, ka atgriešanās ofisā šķiet kā ļauns murgs. ASV veiktā aptaujā noskaidrots, ka gados jaunākie darbinieki, ir pat gatavi pamest darbu, ja priekšniecība neizrādīs elastību un neļaus vismaz daļu no darba nedēļas strādāt no mājām.

Tomēr redzams, ka tagad, kad vakcinācijas process rit pilnā sparā, arvien vairāk cilvēku atsāk darbu klātienē. Komiksā attēloti daži no izaicinājumiem ar ko varētu saskārties pie mājsēdes pieradušie.