Aizvadīto mēnešu laikā ASV medijos ir parādījusies virkne dažādu reportāžu par to, cik negatīva ir interneta milža "Facebook" ietekme uz sabiedrību. Liela daļa no informācijas, kas ir parādījusies medijos, nāk no pašas sociālā tīkla pētījumiem un sarakstēm, ko nopludināja trauksmes cēlāji, kuri nespēja samierināties ar kompānijas uzņemtos kursu.

Piemēram, kā liecina paša uzņēmuma pētījumi, "Facebook" publicētā informācija un algoritms, kurš izvēlas kādu informāciju parādīt lietotājiem, ir tiešā veidā vainojams pie dažādas veida dezinformācijas un melu izplatības. Dažos gadījumos ir secināts, ka tas, kā piemēram, Mjanmas gadījumā ir novedis pie reālas vardarbības un neskaitāmu cilvēku nāves. Tāpat ir atklājies, ka uzņēmuma vadība "paniski" baidās, ka tai pārmetīs liberālās domas aizstāvību un "konservatīvo" viedokļu bloķēšanu, tāpēc bieži vien dažādi slaveni dezinformatori paliek nesodīti par viltus ziņu izplatīšanu un viņu saturs netiek dzēsts.

Savukārt uzņēmuma meitas kompānija "Instagram", kā liecina pašu dati, negatīvi ietekmē jauniešu, it īpaši meiteņu, pašvērtējumu. Dažos gadījumos zemais pašvērtējums jaunietes ASV un Lielbritānijā ir pat novedis līdz domām par pašnāvību.

Lai gan kompānija šī gada trešo ceturksni noslēdza ar ievērojamu peļņu, tirgus analītiķi un politikas vērotāji paredz, ka kompānija tuvojas publiskā tēla krīzei. Iespējams, tādēļ arī uzņēmums ir nolēmis mainīt savu nosaukumu. Nu to sauks par "Meta."

