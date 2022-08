'Delfi Bizness' komikss: Gāzes pietiks, varbūt...

Lai gan sākoties Krievijas karam Ukrainā, šā gada pavasarī Latvijas amatpersonas par valsts gāzes un citu kurināmo krājumiem izteicās diezgan pārliecināti, laikam ejot, pārliecība par to drūp pretrunīgo paziņojumu dēļ. Pašvaldību siltumapgādes uzņēmumiem ir grūtības iegādāties gāzi un arī citu kurināmo nākamajai apkures sezonai. Kamēr valdība apgalvo, ka patlaban Inčukalnā esošais gāzes apjoms pilnībā sedz Latvijas vajadzības nākamajā apkures sezonā, gāzes kompānija AS "Latvijas gāze" šonedēļ brīdināja, ka tomēr nespēs nodrošināt nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjomu. Uz to Ekonomikas ministrija savukārt atbildēja, ka satraukumam nav pamata, jo tās rīcībā ir informācija, ka gāzes tomēr pietiks un "Latvijas gāzes" glabātais dabasgāzes daudzums Inčukalnā ir pietiekams apkures sezonai. Atliek tikai gaidīt, kādus jaunus paziņojumus saņemsim nākamnedēļ.