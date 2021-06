Pašvaldību deputātu atalgojums Latvijā aizvadītajos gados, ja salīdzina ar Saeimas deputātiem, ir bijis salīdzinoši neliels. Deputāti no mazākajiem Latvijas novadiem dažus mēnešus algā saņēmuši vien pāris desmitu eiro. Tādēļ ierasta prakse ir apvienot darbu pašvaldībā ar amatu ieņemšanu uzņēmumos vai arī ar savu uzņēmējdarbību.

Piemēram, no aizejošo pašvaldību deputātiem vislielākais pilnīgi vai daļēji piederošo uzņēmumu skaits ir Jaunpiebalgas novada deputātei Madarai Intenbergai (NA). Viņa ir saistīta ar septiņi uzņēmumiem no kuriem lielākais apgrozījums 2019. gadā bija SIA "Wenden Furniture." Savukārt no pašvaldību vadītājiem visaktīvākais uzņēmējs ir tagadējais Grobiņas novada priekšsēdētājs Aivars Priedols (ZZS).