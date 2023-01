Melleņu audzēšanas saimniecība "Arosa – R" dibināta 2003. gadā, un tolaik problēmas saistībā ar darbaspēka piesaisti vēl nebija aktuālas, tieši pretēji – visi priecājās, ka tiks radīts daudz jaunu darbvietu, atminas Latvijas Augļkopju asociācijas un SIA "Arosa – R" valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte. Toreiz Latvijā sākās dārzu ierīkošanas vilnis, taču pēc aptuveni 10 gadiem, kad šie dārzi sāka dot ražu, no valsts strauji bija sākuši aizplūst strādājošie, īpaši no lauku reģioniem, un audzētāji nokļuva neapskaužamā situācijā. Visos augļu dārzos raža nogatavojas faktiski vienlaicīgi, tāpēc visiem vienlaicīgi ir vajadzīgi gan zemeņu, gan aveņu, gan melleņu ražas vācēji. Arī dažādi dārzu un lauku kopšanas darbi, piemēram, stādīšana, ravēšana, koku un krūmu retināšana, ir roku darbs un nav atrodami vietējie sezonas strādnieki pietiekošā daudzumā, kuri šos darbus varētu paveikt, izaicinājumos dalās Rudzāte. Tāpēc, lai nodrošinātu visas ražas novākšanu, ir nepieciešami viesstrādnieki.



Saimniecība viesstrādniekus darbam Latvijā pirmo reizi uzaicināja 2015. gadā, kad ieradās deviņi strādnieki no Ukrainas. Kopš tā laika saimniecībā ik sezonu strādā viesstrādnieki, pārsvarā ukraiņi, taču pirms kara sākuma Ukrainā labi strādājošus ukraiņus sameklēt bija problēmas, jo arī pārējās ES valstis vēlas sezonas strādniekus, viņa iezīmē situāciju.



Uzņēmumam bijusi pieredze arī ar citu valstu pārstāvjiem, taču tā ne vienmēr vainagojusies panākumiem.



"Mēģinājām aicināt uzbekus, bet, pirmkārt, no viņu puses vērojamas problēmas ar savlaicīgu vīzu nokārtošanu. Turklāt uzbeki strādā lēni un salasa aptuveni 50% no tā apjoma, ko salasa vietējie," pamanījusi Rudzāte. Šādos gadījumos uzņēmējs saskaras ar izaicinājumu, jo Latvijas likumdošana nosaka, ka viesstrādniekiem jāmaksā nozares vidējā alga (2022. gada vasarā tie bija 984 eiro mēnesī), neskatoties uz to, cik viesstrādnieks padara. "Mums šis nosacījums šķiet nepareizs, es, piemēram, nezinu nevienu valsti ES, kurā būtu līdzīgi nosacījumi," pauž Rudzāte.



Uzņēmējas vairāku gadu pieredze pierādījusi, ka ceļš, lai viesstrādnieks nokļūtu līdz saimniecībai, ir samērā sarežģīts. Vispirms jānosūta uzaicinājums un jākārto darba vīzas, jānodrošina dzīvesvieta un pārējie sadzīves apstākļi, jāgarantē veselības aizsardzība un jānodrošina ārsta apmeklējums, ja tāds ir nepieciešams. Tāpat uzņēmējam arī zināmā mērā jāgarantē šī darbinieka izbraukšana no valsts, pienākumus uzskaita Rudzāte.



Taču vienlaikus viņa atzīst, ka bez viesstrādniekiem nespēj iztikt. "Vietējie bezdarbnieki ir izzuduši, vietējā mērogā mēs varam nodrošināt tikai kādus 30% no nepieciešamajiem sezonas strādniekiem, un tie lielākoties ir skolotāji, studenti un skolēni, bet pēc 25. augusta arī viņi pazūd. Aizvadītajā vasarā uz lauka palika daudz nenovāktu zemeņu un citu ogu. Tikpat lielā mērā sezonas strādnieki nepieciešami arī dārzeņu audzētājiem. Zemnieki, protams, domā, kā visus procesus mehanizēt, taču ogu vākšana un audzēšana prasa daudz roku darba. Ja gribi novākt izaudzēto, bez viesstrādniekiem neiztikt," noslēdz Rudzāte.