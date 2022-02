Pasaulē otro lielāko rotaļlietu uzņēmumu "Hasbro" Providensā Rodailendā 1920. gadā dibināja trīs ebreju imigranti no Polijas – Henrijs, Hillels un Hermans Hasenfelds. Tiesa, sākotnēji viņu uzņēmumam nebija nosaukuma, jo tas bija tikai audumu atgriezumu un lupatu veikals, ko mēs mūsdienās saucam par "otrreizējo izejvielu savākšanas punktu".

Pērkot atgriezumus no tekstila uzņēmumiem, brāļi vēlāk tos pārdeva spilvenu ražotājiem vai segu izgatavotājiem. Līdz vienam no viņiem – Henrijam – iešāvās galvā doma no šiem pārpalikumiem kaut ko uztaisīt.