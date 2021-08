Vēl pirms pirmā "H&M" veikala Rīgā durvju atvēršanas mūsu cilvēki šo zīmolu jau labi pazina un bija pat iemīlējuši. Kvalitatīvi un moderni apģērbi par pieņemamu cenu – kurš gan var pretoties šādai kombinācijai? Un tas šķiet pievilcīgi ne tikai mums. Otram lielākajam apģērbu mazumtirdzniecības tīklam Eiropā (aiz "Zara") "H&M" 52 valstīs ir aptuveni 3000 veikalu, kas gadā pārdod gandrīz vienu miljardu preču.

Uzņēmuma dibinātāja dēla Karla Stefana Ērlinga Persona bagātība ir 28 miljardi dolāru, liecina žurnāla "Forbes" dati, un viņš ir bagātākais no Zviedrijas kopumā 12 miljardieriem (un arī 12. bagātākais cilvēks pasaulē). Uzņēmuma dibinātāja mazdēls Karls Johans Persons, kurš 2009. gadā kļuva par "H&M" prezidentu, veiksmīgi turpina to vadīt, tādējādi atspēkojot teoriju par garantētu biznesa dinastiju sabrukumu otrajā, vēlākais, trešajā paaudzē. Personu ģimene ir viena no bagātākajām visā Eiropā.

Taču uzņēmuma dibinātājs Ērlings Persons (1917–2002) pirmajos 40 dzīves gados nebija bagāts. Pabeigtas astoņas klases ciemata skolā – tā ir visa viņa izglītība. Zviedrijas provinces snaudošā vide – visa viņa iedvesma. Bet viņam bija enerģija, vīzija un ambīcijas – dažreiz ar to pietiek, lai uzsāktu lielu biznesu. Par to liecina daudzi mums tik labi zināmi zviedru uzņēmumi: "Ikea", "Volvo", "Husqvarna", "Ericsson", "Oriflame", "TetraPak" u. c.

Tāpēc nav pārsteidzoši, ka Ērlings Persons, kurš dzimis nelielā Zviedrijas ciematā Borlange miesnieku un zemnieku ģimenē, bija aktīvs bērns. "Mani interesēja viss," viņš vēlāk atcerējās, "es domāju un joprojām ticu, ka zinātkāre ir viena no dzīves svarīgākajām vērtībām (..). Bet labs pārdevējs ir tāds, kurš redz, kā pasaule griežas, kā cilvēki dzīvo."