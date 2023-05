Kārtējā mirusī zona? Brīvības ielu vērtē nekustamā īpašuma eksperti

Abas – Čaka un Brīvības iela – Rīgā pēdējos gados peltas un konkurē par biznesam un dzīvošanai netīkamākās ielas titulu. Brīvības ielā pērn pat notika pikets ar mērķi pievērst tai uzmanību, padarīt humānāku, neizmantot tikai tranzītam.

Šī iela vienmēr bijusi pilsētas galvenā ass, satiksmes artērija. Salīdzinoši nesenajos padomju gados, arī vēlāk tajā atradās zināmi veikali ar iekārojamu preci. Tagad tā gan ir ar izteiktāku tranzīta ielas raksturu un mazāk pievilcīga tirgotājiem. Tomēr atkarībā no tā, ar kuru kāju cilvēks no rīta piecēlies no gultas, ir pesimistiski vai optimistiski noskaņots, šī iela var likties panīkusi, skaļa un putekļaina vai arī raisīt pārdomas, ka nemaz jau tik traki nav. "Delfi Bizness" vaicāja komercīpašumu un dzīvojamo platību speciālistiem – kā īsti ir, vai šī iela komercdarbībai ir "nolemta", vai tur tiek pirkti mājokļi?