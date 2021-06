2020. gada rudenī Latvijā, Lietuvā, Polijā un vairākās citās valstīs izvērtās īsta cīņa par baltkrievu IT uzņēmumiem. Tika pieņemts, ka uz politiskās krīzes, masu protestu un represiju fona tehnoloģiju kompānijas pārcels birojus no Baltkrievijas uz ārvalstīm, savukārt programmētāji un izstrādātāji palīdzēs risināt darba roku trūkuma problēmu. Tomēr masveida pārcelšanās nenotika. Kādēļ tā? "Delfi Bizness" lūdza ekspertiem Baltkrievijā pastāstīt, kas šajā valstī tagad notiek IT nozarē.

Pēc ekspertu aplēsēm, Baltkrievijā ir ap 100 tūkstošiem IT speciālistu. No tiem gandrīz 70 tūkstoši jeb aptuveni 1,5% no visiem valsts ekonomikā nodarbinātajiem strādā Augsto tehnoloģiju parka (ATP) rezidentuzņēmumos. ATP – īpašs tiesību režīms, kas ir saistošs rezidentuzņēmumiem visā valsts teritorijā (ATP rezidentiem ļauti 37 dažādi uzņēmējdarbības veidi).

2021. gada maijā ATP rezidenta statuss bija piešķirts 1021 uzņēmumam – gan Baltkrievijas IT kompānijām, gan izstrādes centriem, gan atsevišķām globālu kompāniju struktūrvienībām. Vairāk nekā 40 procenti parka rezidentu ir uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu. 15 darbības gadu laikā ATP izaudzis par vienu no lielākajiem IT klasteriem Centrāleiropā un Austrumeiropā.