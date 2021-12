Gudri cilvēki saka, ka šajā pasaulē nav sarežģītāka biznesa par bērnu rotaļlietām. Un patiešām – piesaistīt un noturēt bērna uzmanību ar kādu priekšmetu vai izklaidi ir neticami grūts uzdevums. Rotaļlietu industrija no malas var šķist jautra nozare, taču patiesībā tas ir ļoti saspringts un riskants bizness. Kad ir radīts kaut kas īpašs, ideju uzreiz metas kopēt simtiem atdarinātāju, bet līdz brīdim, kad sākotnējās idejas autors atrod pareizo ražošanas iekārtu vai atrisina loģistikas jautājumus, masu psihoze parasti ir pagājusi un uzņēmējs paliek pilnām rokām nepārdotu rotaļlietu vai spēļu, kā tas notika ar bēdīgi slaveno mājdzīvnieku Fērbiju.

Tomēr rotaļlietu ražotāji saka, ka ne vienmēr ir nepieciešams spēlēt akciju tirgū, lai nopelnītu miljonus, dažreiz pietiek tik vien kā paspēlēties ar saviem bērniem – kā to darīja pasaulē lielākā rotaļlietu kompānija "Mattel". Vai arī pajautājiet sev: "Kurš teica, ka zēni nevar spēlēties ar lellēm?" Vai arī radiet bērniem paralēlo pasauli, kas veidota no spilgtas krāsas klucīšiem, kā to izdarīja "Lego" izpilddirektors.

Nekad nevajag ierobežot savu iztēli – to zina ikviens labu rotaļlietu ražotājs.

Grūtais rotaļlietu sākums

Runā, ka no lego klucīšiem var uzbūvēt jebko. Dānijas uzņēmuma nosaukums ir pasaulē pazīstamākais rotaļlietu zīmols, kas ir slavenāks pat par bārbiju, un Lielbritānijas rotaļlietu tirgotāju asociācija to atzinusi par "20. gadsimta nozīmīgāko rotaļlietu". Starp citu, lego klucīši ir visvairāk kopētā rotaļlieta pasaulē, bet kā saka – ja tevi kopē, tad tu dari kaut ko patiešām labu...