Arī nākotnē Švarcu ģimenei draudēja ne viens vien bankrots, taču likteņa triecieni nekādā veidā nemazināja viņu tirdzniecības enerģiju. Dibinātāja mazdēls – arī Jozefs Švarcs (1903–1977) – pēc Pirmā pasaules kara Heilbronnā atvēra savu pārtikas veikalu, kas arī piedzīvoja neveiksmi – 1929. gadā tas bankrotēja līdz ar Lielās depresijas sākšanos. Varbūt mazumtirdzniecība šai senajai tirgotāju saimei bija pārāk sīka nodarbošanās? 1930. gadā Jozefs Švarcs kļuva par partneri citā Heilbronnas uzņēmumā, kas tirgoja koloniālpreces. Šo uzņēmumu sauca "Südfrüchte Großhandlung Lidl & Co" ("Tropisko augļu vairumtirdzniecība Lidl & Co").



Arī šī uzņēmuma pirmsākumi meklējami 19. gadsimtā – "A. Lidl & Cie" savu darbību uzsāka 1858. gadā tajā pašā Heilbronnā kā "garšvielu un tropisko augļu veikals". Tagad jau ir grūti pateikt, kas īsti bija "A. Lidl", jo viņa izcelsme ir pazudusi vēstures miglā, bet pastāv divas versijas: pirmā, ka tas bija vietējais ebrejs Ārons Lidlass, kurš nodarbojās ar eksotisko augļu un garšvielu importu. Otra, ka tas bija vācu tirgotājs Aleksandrs Lidls, kurš agri pārdeva savu uzņēmumu un pameta biznesu, atstājot savu godājamo uzvārdu bieži mainīgajiem īpašniekiem.



Lai kā arī nebūtu, Jozefam Švarcam kļūstot par uzņēmuma partneri, uzņēmuma nosaukums tika mainīts uz "Lidl & Schwarz KG" – kā rakstīts reģistrācijas dokumentos, tā bija "koloniālpreču, augļu un saldumu" tirgotava. Tiesa, tuvāko gadu laikā tā no vienkāršas noliktavas kļuva par vienu no lielākajiem Heilbronnas pārtikas vairumtirgotājiem ar plašu produktu klāstu. Sākotnēji tās galvenais tirgotājs bija Jozefs Švarcs, kurš piegādāja preces klientiem stumjamos rokas ratiņos, vēlāk uzņēmumam jau bija savas kravas automašīnas.



Nacionālsociālistiem nākot pie varas, "Lidl & Schwarz" darbība saskārās ar nopietniem izaicinājumiem un to sāka ierobežot. Uzņēmuma oficiālajā vēsturē teikts, ka tas bija saistīts ar Jozefa Švarca nevēlēšanos pievienoties Nacionālsociālistiskajai partijai, atteikšanos sadarboties ar saviem ebreju biznesa partneriem un galu galā ar to, ka "nacistiem nebija vajadzīgi tropiskie augļi". Tomēr ir vēl viena versija, kas izskaidro grūtības: "Lidl & Schwarz" vēsturiski tiek uzskatīts par ebreju uzņēmumu, kā rezultātā dažādos veidos tika ierobežota tā komercdarbība, piemēram, nepiešķirot kvotas cukura pārdošanai. It kā ar to jau nebūtu gana, pēdējais trieciens nāca no debesīm: 1944. gadā sabiedroto uzlidojuma laikā tika iznīcināta "Lidl & Schwarz" galvenā mītne un noliktava (pie Heilbronnas pamestās sāls raktuvēs atradās daudz militāro iestāžu un rūpnīcu).



Tādējādi Jozefa Švarca ģimene kara beigas sagaidīja savas izpostītās mājas pagrabā. Kad iestājās miers, viņa tirgotāja entuziasms uzjundīja ar jaunu sparu – Jozefs savas mājas garāžā ierīkoja noliktavu un pāris gadu laikā atjaunoja tirdzniecības darījumus. Viņa starpniecības un piegādes bizness pieauga tik ļoti, ka 1954. gadā Jozefa Švarca "Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung" apgrozījums bija 2,2 miljoni marku, un tajā pašā gadā tas pievienojās reģiona 20 lielāko pārtikas vairumtirgotāju kooperatīvam "A&O" (kas "pārvērtās" par uzņēmumu "Markant" un pastāv vēl šodien), līdz 1959. gadam dubultojot apgrozījumu.