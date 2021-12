Anrī Nestle sevis radītajā biznesā sabija īsu laiku – tikai septiņus gadus. Taču savu vārdu viņš atstāja uzņēmumam, kas nu izaudzis par pasaulē lielāko pārtikas un konditorejas izstrādājumu ražotāju – "Nestlé S.A.". Tas ir arī Francijas kosmētikas koncerna "L'Oreal" lielākais akcionārs. "Nestle" zīmols gadu gaitā atnesis lielus ieņēmumus, kas gūti no bērnu pārtikas, ūdens, kafijas, konfektēm, piena, saldējuma, uzkodām un mājdzīvnieku barības pārdošanas – "Nescafe", "Kit Kat", "Nesquik", "Vittel" un "Maggi" ir tikai daļa no tā, ko ražo simtiem rūpnīcu visā pasaulē.

Un viss sākās ar parastu vācieti vārdā Heinrihs Nestle (1814-1890). Heinrihs Nestle ir dzimis Vācijas pilsētā Frankfurtē pie Mainas stiklinieka ģimenē, un, starp citu, šī aroda meistari viņa ģimenē zināmi jau no 14. gadsimta. Nestles senči bija no Švarcvaldes Vācijas dienvidos, kur vietējā švābu dialektā "Nestle" nozīmēja "ligzda". Tāpēc pašreizējā "Nestlé" uzņēmuma logotipā, kas būtībā ir Nestles ģimenes ģerbonis, ir ligzda. Trīs putni tajā simbolizē trīs brāļus, no kuriem, saskaņā ar leģendu, aizsākās Nestles dzimta, bet putns, kas tos baro, ir Vācija.

Tātad – Heinrihs Nestle bija īstens vācietis ar saknēm. Pēc reālskolas beigšanas viņš, nebūdams ģimenes vecākais dēls (Heinrihs bija 11. bērns no 14!), tradicionālo ģimenes nodarbošanos nemantoja, bet kļuva par farmaceita mācekli.