"Mūsu odziņa ir ātrums," tā, jautāts, ar ko Mangaļsalā ražotās "Tarragon" lidmašīnas izceļas starp konkurentiem, portālam "Delfi" saka SIA "Pelegrin" pārstāvis un pilots Ingemārs Butkevičs.

Piebraucot pie norādītās "Tarragon Aircraft" lidmašīnu ražotnes adreses, nekas neliecina, ka tur top tik ekskluzīvs produkts kā lidmašīna. SIA "Pelegrin" šobrīd izvietojies bijušā zivju ceha telpās, pārceļot ražošanu no Ādažiem uz Rīgu. Tomēr, ieejot plašajās, svaigi remontētajās ražošanas telpās, lidmašīnas ir it visur un katrā no ražošanas zonām norisinās aktīvs darbs.

Latvijā šobrīd lido divi "Tarragoni", kas ir SIA "Pelegrin" investora Aivara Lejieša īpašumā, un viņa vajadzībām tiek būvēts arī trešais lidaparāts. Pārējās līdz šim tapušās lidmašīnas citviet pasaulē tiek izmantotas gan biznesa lidojumiem, gan priecē turīgus ārzemju kungus kā viņu personīgās spēļmantiņas. Kopumā SIA "Pelegrin" aptuveni desmit darbības gadu laikā saražoti 30 lidaparāti.