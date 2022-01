Rekordu gads. Nekustamā īpašuma darījumu TOP

"2021. gads bija ļoti piesātināts gan ar lieliem darījumiem, gan ar jauniem investoriem Baltijas reģionā. Kopējais reģistrēto investīciju apjoms komercīpašumos, kuri ģenerē naudas plūsmu, ir virs 1,5 miljardiem eiro, turklāt līderos ir Latvija, kas piesaistīja pusi no visām investīcijām," komentē "CBRE Baltics" Investīciju īpašumu sektora direktore Vineta Vigupe, ar kuru kopā "Delfi Bizness" sagatavojis lielāko darījumu TOP.



Rekordus nosaka brīdis, kad lielie objekti maina īpašniekus, lielus lēcienus ik gadu nevar gaidīt, atzīst pašmāju nekustamā īpašuma ieguldījumu pārvaldnieka "SG Capital Partners" valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs. Pērn Latvijā bija vairāki šādi piemēri. "Arī mēs nopirkām lielāko loģistikas centru Latvijā. Kopumā bija ražens gads," viņš vērtē.



Apgrozījums Baltijā pēdējos gados turas ap vienu miljardu eiro, aktivitāte tirgū ir laba, tirgus ir veselīgs – finansējumu no bankām var iegūt, kapitāls ir pieejams, apraksta Švarcs. Arī pieprasījums no investoriem ir, piedāvājums gan dažkārt netiek līdzi. Rīgā ir salīdzinoši mazāk jaunu objektu, piedāvājumā ir tādi, kas būvēti pirms 5-20 gadiem, kamēr Viļņā to ir daudz vairāk.