Mēdz sacīt, ka ikviens pusaudzis Eiropā sapņo nopirkt vai vismaz saņemt dāvanā "Šveices armijas nazi" ar slaveno sarkano rokturi (tie, protams, ir arī zili, melni un balti, bet populārākais tomēr ir un paliek sarkanais). Un ir saprotams, kāpēc, – tas ir vislabāk zināmais kabatas nazis pasaulē, viens no 20. gadsimta stila, funkcionalitātes, kvalitātes un ergonomikas simboliem, kas atrod savu vietu jebkura kārtīga vīrieša, ceļotāja, amatnieka, militārista vai pat astronauta kabatā. Un tos aizvien izgatavo viens uzņēmums – "Victorinox".

Šis ir stāsts par to, kā radies viens no Eiropas ikoniskākajiem produktiem, kas bija "Tēvzemes ražojums" un arī par to, ka joprojām šis senais uzņēmums pieder Elsneru ģimenei, kuras vecāko dēlu vienmēr sauc par Karlu.