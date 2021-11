Šis ir tipisks amerikāņu veiksmes stāsts. Tikpat tipisks kā pats produkts – košļājamā gumija, jo bija laiks, kad nebija stereotipiskākas ainas par amerikāņu karavīru, policistu vai kovboju, kas kustina žokli. Tagad košļājamo gumiju iecienījuši visi, kam vienkārši patīk pūst burbuļus, mēģina atmest smēķēšanu, cenšas noņemt aplikumu no zobiem un regulēt sārmu līdzsvaru mutē.

Un arī stāsts par pasaulē lielākā košļājamo gumiju ražotāja "Wrigley" dibinātāju Viljamu Vrigliju jaunāko, ir oda amerikāņu centībai, atjautībai, entuziasmam, optimismam un drosmei. Kā pierādījusi viņa dzīve – bez šīm īpašībām lielajā biznesā ne soli...

Delveris ar tirgotāja ķērienu

Viljams Vriglijs jaunākais (1861-1932) dzimis Filadelfijā, Pensilvānijas štatā, ziepju fabrikas īpašnieka un mājsaimnieces ģimenē.

Vecākais no deviņiem brāļiem un māsām ģimenē, Viljams Vriglijs bija, kā mūsdienās saka, hiperaktīvs bērns. Pamatskolā viņš bija izdaudzināts kā izcili nerātns un pat vairākas reizes tika izmests no tās. Jau 11 gadu vecumā viņš bija aizbēdzis no mājām uz Ņujorku.