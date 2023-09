Zaudētie miljoni. Kā 'Bankas Baltija' krahs mūs ietekmē šodien

Zaudēti miljoniem latu iekrājumi, vairākas bankas sabrukušas, no tūkstošiem rubļu beigās rokās palikuši vien daži desmiti latu – tādas bija ekonomiskās aktualitātes pirmajā piecgadē pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Pasaules Banka 1996. gadā publicēja pētījumu par to, ko citi var mācīties no milzīgajām problēmām, kuras Latvija pieredzēja banku krīzes laikā. Viens no secinājumiem: uzraugiem ir stingri jāseko tām bankām, kuras "izceļas". Proti, ja kāda sāk ļoti strauji augt, tā ir jāuzrauga, sevišķi, ja tā piedāvā lielas depozīta likmes.

"Delfi Bizness" uzklausīja vairāku personu stāstus, kuri ieguldīja "Bankā Baltija" un piedzīvoja gan straujo banku izaugsmi 1990. gados, kā arī personas, kuru skāra banku sabrukums un valūtas vērtības izmaiņas, lai izprastu, kā šo banku darbība ir ietekmējusi latviešu finanšu ieradumus.