Viena no pasaules slavenāko apģērbu un aksesuāru zīmola "Hugo Boss" tēvs patiešām bija vīrs ar šādu vārdu – Hugo Ferdinands Boss (1885-1948), kurš dzimis Vācijas mazpilsētā Mecingenē uz dienvidiem no Štutgartes, sieviešu apakšveļas un lina audumu veikalu īpašnieku ģimenē. Viņš bija atbildīgs par nacistu armijas formastērpu šūšanu un to radīto nežēlīgo, bet stalto vizuālo tēlu.

Hugo bija jaunākais no pieciem bērniem, taču no kuplās ģimenes izdzīvoja tikai viņš un viņa māsa. Jau pusaudža gados Hugo Boss zināja, ka viņš mantos savu vecāku veikalu, tāpēc necentās nodarboties ar zinātnēm, īpašas ambīcijas neloloja un bija vienkāršs, nepretenciozs jaunietis.

20. gadsimta sākumā Hugo Boss kļuva par mācekli pie tirgotāja un tad sāka strādāt vecāku veikalā. Pēc tam devās Pirmajā pasaules karā kā parasts karavīrs, bet četru kara gadu laikā ar neko neizcēlās un atgriezās no kara ar tādu pašu pakāpi, kā iesāka savas kara gaitas.