Līdz mūsdienām visā pasaulē ir pašūti vairāk nekā 2,5 miljardi džinsu pāru (katram amerikānim vidēji pieder pat septiņi džinsu pāri). Tas ir apģērba gabals, ar ko nevar sacensties neviens cits. Amerikāniskākā apģērba stāsts nedaudz saistīts arī ar Latviju.

"Delfi Bizness" katru sestdienu publicē slavenu uzņēmumu neparastās vēstures līkločus rubrikā "Zīmola stāsts". Visus šīs sērijas stāstus vari izlasīt šeit.

Džinsu vēsture sākās 17. gadsimtā, kad Francijas dienvidu pilsētiņā Nīmā tika noausts pirmais sarža audums, ko dēvēja par “serge de Nimes” (no pēdējiem diviem vārdiem darināts arī vārds angļu valodā – no 1969. gada šo audumu dēvē par “denim”), un tas bija slavens ar savu izturīgumu. Tiesa, 18. gadsimtā iekarojot Indiju, angļi tur uzgāja tādu pašu sarža audumu, no kura šūdināja izturīgus un gandrīz ūdensnecaurlaidīgus zvejnieku kombinezonus, ko sauca par “dungarees” (Anglijā šāds nosaukums kombinezonam ir saglabājies līdz šim).

Taču džinsa bikses, kādas mēs tās pazīstam šodien, protams, ka radās Amerikā un, protams, kā amerikāņu uzņēmējdarbības piemērs.