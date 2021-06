Brāļu Džonsonu senči Amerikā ieradās 18. gadsimta sākumā. Kā jau tā laika pionieriem pienākas, viņi klejoja pa visu valsti, līdz viens no mazdēliem Silvestrs Džonsons ar sievu galu galā apmetās Karbondeilā, Pensilvānijā. Tur viņiem piedzima 11 bērni, no kuriem izdzīvoja septiņi – seši dēli un meita.



Sākoties Amerikas pilsoņu karam, pirmie divi Silvestra Džonsona dēli tika mobilizēti armijā. Tāds pats liktenis gaidīja arī trešo dēlu Robertu Vudu Džonsonu (1845–1910), bet mātei izdevās viņu iekārtot par mācekli pie sava brālēna – farmaceita – šāda aroda pārstāvjus armijā neņēma. Savukārt 16 gadus vecajam Robertam Vudam tā bija laimīga sagadīšanās – mammas brālēna aptiekā viņš atrada savu aicinājumu, un medicīna viņu aizrāva līdz pat mūža galam. Viņš bija beidzis tikai piecas klases, taču tas viņam netraucēja ātri apjaust cilvēku dziedināšanas prieku.



Tiesa, farmaceita darbs tajā laikā parasti nozīmēja maisīt pulverus un jaukt ziedes. 1864. gadā Roberts Vuds Džonsons nolēma, ka vēlas darīt kaut ko vairāk – karš bija beidzies, un viņš devās uz Ņujorku, kur arī dabūja darbu aptiekā. Visai drīz viņš no šī darba atteicās un kļuva par zāļu un medicīnas aprīkojuma vairumtirgotāju.