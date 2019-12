Gaismu drīz ieslēgsim, pamirkšķinot ar aci. Saruna ar Gunāru Valdmani par nākotnes enerģiju

Tā noteikti būs nākotnes enerģija un aizstās ja ne visus, tad daudzus no citiem enerģijas ieguves un transportēšanas (degvielas) veidiem, jo elektrība ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā izmantot enerģiju. Piemēram, autotransportam – elektrodzinēja fizikālā efektivitāte ir krietni augstāka nekā jebkuram citam dzinējam, kur ir kāds sadegšanas process. Tāpat arī apgaismojums, kas ir neatņemama ikdienas ērtība un infrastruktūras sastāvdaļa, – tur elektrībai nav aizstājēju. Arī elektroierīču un viedierīču kļūst arvien vairāk, un ir teju neiedomājami tām izvēlēties citu enerģijas veidu.

Tajā pašā laikā, manuprāt, elektrība nespēs kļūt par vienīgo enerģijas avotu, jo elektroenerģiju joprojām vajadzēs iegūt. Daļēji to iegūs arī no citiem enerģijas nesējiem – ķīmiskā procesā, sadedzinot kādu citu enerģijas avotu. Visticamāk, tie varētu būt šķidrie kurināmie, metāns (apzināti lietoju vārdu metāns, nevis dabasgāze), jo daudzas no degvielām būs pēc ķīmiskā sastāva līdzīgas, bet ar atšķirīgāku izcelsmi nekā pašlaik. Metānu, visticamāk, iegūsim sintētiskā procesā vai no bioloģiskiem avotiem. Tātad izpaliks tradicionālā problēma, ka tas ir fosils resurss un tā ieguves process ir videi nedraudzīgs ar metāna emisijām un sadegšanu. Domāju, ka, visticamāk, izmantojot šīs degvielas, oglekļa emisijas tiks atkal savāktas un ražošanas procesā izmantotas atkārtoti. Tas tehnoloģiski jau tagad ir iespējams – metānu varam sintezēt vairākos veidos, piemēram, no mākslīgi audzētiem augiem, tostarp aļģēm, kas ir perspektīvs scenārijs. Aļģes ir ļoti perspektīvs nākotnes enerģijas ieguves veids, bet tā izpēte ir tikko sākta.

Mana prognoze ir, ka siltumenerģija arī turpmāk būs aktuāla. Proti, ne visu apkures jeb siltumenerģijas patēriņu spēsim aizstāt ar elektroenerģiju, lai gan tas būs viens no virzieniem. Elektroapkure, visticamāk, kļūs krietni izplatītāka, nekā tā ir šobrīd. Tomēr dažos ražošanas procesos ir vajadzīgs tvaiks, un skaidrs, ka tajos būs lietderīgi izmantot arī tradicionālo siltumenerģiju. Tas attieksies arī uz koksnes atkritumu apstrādi, biogāzes produktu pārstrādes produktiem un tamlīdzīgi.

Protams, nākotnē vairāk izmantosim arī saules un vēja enerģiju, arī enerģiju, kas ir iegūta konvencionālajās jeb termoelektrostacijās, bet šī enerģija jau būs ievērojami ilgtspējīgāka un bioloģiskāka. Cerams, ka nulles līmenī būs fosilā kurināmā izmantošana, bet diez vai lielās naftas kompānijas no tā būs cietējas, jo būs pietiekami intelektuālas un arī tehnoloģiskā nodrošinājuma ziņā pietiekami gatavas, lai tām nebūtu izšķirīgs jautājums, vai viela, ar ko tās strādā, tiek iegūta, izrokot no zemes, vai citā veidā – kā profesionāla ķīmiķa darbs.