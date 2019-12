Pārbaudi sevi! Cik labi tu pazīsti elektrību?

Elektrību izmantojam katru dienu, tāpēc nevar teikt, ka zināšanas par to nav svarīgas vai ka tā jau tikai skolas mācību viela. Diemžēl arvien biežāk dzirdēts par visai vājiem skolēnu eksāmenu rezultātiem eksaktajās zinātnēs, tostarp fizikā. Kā tad īsti ir – vai paši pietiekami labi zinām visu par elektrību? Pārbaudi sevi, atbildot uz jautājumiem, no kuriem daļa ņemta no vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem fizikā*, bet daļa vienkārši no skolas mācību vielas.